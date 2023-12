Google опублікував список 10 найпопулярніших відеоігор у 2023 році – який проєкт очолив рейтинг

Google оприлюднив список із десяти відеоігор, які користувачі мережі найчастіше шукали у 2023 році й цей рейтинг може неабияк здивувати шанувальників віртуальних розваг.

З'явився рейтинг відеоігор, які найчастіше "гуглили" впродовж 2023 року, і він цікаво розходиться зі списком переможців The Game Awards.

2023 рік подарував нам чимало цікавих релізів, як от хітові Starfield, Baldur's Gate 3 чи Alan Wake 2, що отримали визнання як гравців так і критиків, яке вилилось в отримані нагороди на TGA 2023.

Проте деякі шанувальники всесвіту Гаррі Поттера навсправжки були здивовані тим, що Hogwarts Legacy обійшлася і зовсім без номінацій, хоча при цьому, як виявляється, була грою, яку найбільше "гуглили" у 2023 році.

Трейлер Hogwarts Legacy: дивитися відео

Також до трійки лідерів цього цікавого рейтингу увійшли The Last of Us та браузерна Connections – словесна відеогра-головоломка, розроблена та опублікована виданням The New York Times.

Увесь рейтинг виглядає наступним чином: