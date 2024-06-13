Гравець SimCity 4 вразив мережу містом, яке будував понад 10 років – дивовижне відео

Фанат SimCity 4 ось уже 20 років насолоджується улюбленою відеогрою, а впродовж останнього десятиліття будував один мегаполіс, який нещодавно досягнув відмітки у 50 мільйонів жителів.

Геймерські проєкти в іграх на кшталт Minecraft, Valheim чи Palworld подекуди вражають уяву, але працювати 10 років над одним містом – це просто вияв якоїсь надлюдської відданості своєму хобі.

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Шанувальник містобудівного симулятора SimCity 4 який вийшов ще у 2003 році, ось уже два десятиліття продовжує отримувати задоволення від гри у проєкт Maxis та Aspyr.

Нещодавно haljackey, а саме такий нікнейм ентузіаста, поділився на Reddit своїм дивовижним досягненням.

Мегаполіс геймера, будівництво якого тривало понад 10 років реального часу, досяг відмітки у 50 мільйонів жителів.

На честь цього віртуальний інженер створив справжню відеоекскурсію своїм дітищем, яка триває трохи більш як годину.

Дивовижне місто у SimCity 4 – дивитися відео

Це досягнення не залишилося непоміченим спільнотою прихильників SimCity 4.

Інші фанати гри не скупилися на похвалу та засипали haljackey приємними коментарями, відмітивши його відданість справі та талант як містобудівника.

Деякі геймери навіть заявили, що побачивши таку приголомшливу роботу, відчули натхнення аби повернутися до гри після багаторічної паузи.