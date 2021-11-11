15 років роботи: фанати розробили нову сюжетну кампанію для Command & Conquer: Red Alert 2

Група ентузіастів випустила додаткову масштабну сюжетну кампанію для культової стратегії Red Alert 2. Детальніше у матеріалі.

Напрочуд масштабне фанатське доповнення для Command & Conquer: Red Alert 2 під назвою "Mental Omega" нарешті завершено після більш ніж 15 років розробки.

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Red Alert 2 по праву вважається однією з найкращих RTS в історії індустрії, тому не дивно, що у гри величезна та віддана фанатська база.

Проте одна справа просто пам'ятати гру дитинства чи юності та іноді повторно її проходити, а зовсім інша цілими десятиліттями на безоплатній основі працювати над доповненням, яке додасть в неї понад 100 місій, нову фракцію та кампанію, яка "переказує, розширює та продовжує" сюжет оригіналу.

Фінальний трейлер доповнення Mental Omega



Саме цим займалися відчайдухи, що працювали над "Mental Omega", яка вперше з'явилася у 2006 році як одна з найкращих модифікацій порталу ModDB.

Відтоді команда вела невпинну працю над своїм проєктом та випускала раптові оновлення протягом 15 років. До недавнього часу останнім значущим релізом була версія 3.3, яка вийшовши ще у 2016 році, додала у гру нову фракцію під назвою Foehn Revolt.

Проте на днях розробники оголосили про випуск фінальної версії 3.3.6, яка нарешті закінчує та підсумовує усю їхню працю.

Загалом доповнення містить 97 однокористувацьких місій, 36 кооперативних і 22 PVP карти. Також було оновлено візуальні елементи, гра отримала нові юніти, персонажів, перепрацювання ігрового балансу та підтримку багатокористувацької гри через CnCNet. Вишенькою на торті став новий саундтрек, який, втім не затьмарить музики оригіналу.

CnCNet – це портал для матчмейкінгу охочих зіграти в багатокористувацькі режими Command & Conquer.

Отож, якщо навіть якщо ви не є прихильником оригінальної Command & Conquer: Red Alert 2 завершення такої епохальної праці заслуговує на повагу. А для фанатів гри доповнення буде ще однією причиною поринути у ностальгію та освіжити спогади про одну із найкращих стратегій в історії геймінгу.