Розробники Kingdom Come: Deliverance анонсували таємну гру, а інсайдери вже злили, що це буде

Розробники Kingdom Come: Deliverance анонсували презентацію нової гри, але не сказали, яку саме. У себе в мікроблозі Warhorse опублікувала зображення, на якому виклала плани щодо анонсу 18 квітня. Однак усе пішло шкереберть, оскільки інсайдери злили інформацію про назву в той же день.

Яку гру представить студія Warhorse

Звісно ж, у цій історії не обійшлося без Тома Гендерсона, головного інсайдера ігрового світу. Він разом із журналістом, відомим під ніком @billbil_kun, опублікували твіти, в яких стверджують, що це буде ні що інше, як друга частина Kingdom Come: Deliverance.

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Я не очікував побачити це так рано. Kingdom Come Deliverance 2 вже тут!

– написав @billbil_kun.

Ні він, ні Гендерсон не розкрили якихось подробиць про продовження.

Редакція видання Gematsu з посиланням на свої джерела додає, що зйомки рекламного ролика до анонсу Kingdom Come: Deliverance 2 проводилися кілька тижнів тому в чеському місті Кутна-Гора.

Події Kingdom Come, яка так сподобалася свого часу гравцям, відбуваються в Богемії початку XV століття. Головний герой Індржих — син коваля — виявляється втягнутим у кривавий вир громадянської війни. Гру відрізняє приземленість, історична достовірність та реалізм, який прослідковується в механіках, діях та буквально в усьому, що відбувається..

Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, Xbox One і Nintendo Switch. З часів оригінального релізу (13 лютого 2018 року) гра отримала п'ять доповнень і продалася в кількості понад 6 мільйонів копій.

Звісно ж, ми поки що не знаємо, коли вийде наступна частина. Але цілком імовірно, що саме 18 квітня студія Warhorse разом із видавцем Deep Silver розкриють ці та інші подробиці.

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