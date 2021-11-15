92% позитивних відгуків: у Steam набирає популярності гра, яку розкритикували журналісти

У Steam з'явилася відеогра Bright Memory: Infinite, яка дуже сподобалася звичайним геймерам. Щоправда, від профільних видань цей новий проєкт отримав досить низькі оцінки.

Кілька днів тому відбувся реліз динамічного шутера Bright Memory: Infinite, який розроблювала незалежна китайська студія FYQD Studio. Цей проєкт одразу ж заскочив до топу найпопулярніших новинок Steam, а в піковий момент в цій грі знаходилося понад 20 тисяч геймерів.

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Варто розпочати з того, що Bright Memory: Infinite – це продовження відеогри Bright Memory, яка вийшла ще у 2020 році. Також ця гра дуже сподобалася користувачам Steam – 92% позитивних відгуків (понад 27 тисяч рецензій). Події обох цих відеоігор розгортаються в майбутньому, а грати потрібно за представницю організації, яка займається дослідженням надприродних явищ.

Релізний трейлер відеогри Bright Memory: Infinite: відео

Нова відеогра також дуже сподобалася геймерам – 92% позитивних відгуків у Steam (понад 11 тисяч рецензій). Особливо вони відзначають візуальну складову, загальну стилістку, бойову систему, захопливий ігровий процес та різноманітність ворогів. А от критикують цей проєкт за невеликі баги та короткотривалість. Здавалося, що реліз Bright Memory: Infinite пройшов вдало, щоправда, ідеальним його дуже важко назвати.

Річ у тім, що критики досить прохолодно зустріли цей проєкт. На агрегаторі рецензій OpenCritic у Bright Memory: Infinite зараз 64 бали зі 100 (22 огляди), а рекомендують її лише 20% критиків. Журналісти критикують цю відеогру за короткий та нудний сюжет, одноманітні локації та технічний стан. На їхню думку, до плюсів цього проєкту можна віднести лише красиву графіку та цікавий геймплей.

Відеогра Bright Memory: Infinite / Фото з крамниці Steam

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри Bright Memory: Infinite поки відбувся лише на PC (Steam та GOG). Також вже відомо, що наступного року вона має вийти й на консолі. Придбати цей проєкт можна за 279 гривень, хоча варто додати, що всі геймери, які є власниками першої частини, можуть отримати Bright Memory: Infinite безплатно.