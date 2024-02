Кіберспортсмени подали в суд на Activision Blizzard – вимагають 680 мільйонів доларів

Популярна кіберспортивна команда з дисципліни Call of Duty подала до суду на компанію Activision Blizzard. Сума позову становить понад 680 мільйонів доларів.

Техаські кіберспортсмени з Call of Duty подали до суду на видавця серії Activision за створення ймовірної монополії в галузі.

Наразі найвищим щаблем професійної Call of Duty є Call of Duty League, яка замінила Call of Duty World League у 2020 році.

Нова форма турніру запозичила формат Overwatch League та нагадує інші професійні види спорту, де кожна команда представляє певне місто.

Гектор "H3CZ" Родрігез і Сет "Скамп" Абнер з техаської команди OpTic Texas подали позов проти Activision, вимагаючи колосальних 680 мільйонів доларів відшкодування збитків, яких вони, як стверджується, зазнали після того, як корпорація фактично перетворила професійну сцену Call of Duty на свою монополію.

Гектор Родрігез з OpTic Gaming / Фото

У позові стверджується, що Activision надто сильно контролює професійну Call of Duty, франшизи та кібератлетів, збагачуючись на важкій праці останніх.

Основна скарга геймерів полягає в тому, що Activision нібито змусила професійних гравців перейти до цієї нової ліги, заблокувавши можливість інших компаній створювати власні турніри, а потім почала стягувала з кіберспортивних організацій непомірну суму у 27,5 мільйонів доларів за участь.

Родрігез скаржиться, що цей крок завадив гравцям і командам заробляти гроші на спонсорстві та підтримці від брендів. Зокрема, OpTic Gaming нібито довелося співпрацювати з інвесторами, які хотіли отримати 92,5% акцій команди аби мати кошти на внесок для вступу до Call of Duty League.

Усі команди Call of Duty League / Фото з Вікіпедії

Найбільше Activision звинувачують у тому, що вона не шукала консультацій або схвалення від гравців для впровадження цієї нової кіберспортивної схеми. Згідно з позовом, це не залишило кіберспортсменам вибору, окрім як погодитися з нав'язаною компанією системою, щоб продовжувати заробляти гроші в грі.

Цікаво буде поглянути на подальший розвиток судової справи, зважаючи на колосальну суму, яку вимагають "потерпілі".