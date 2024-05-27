Сім'ї жертв стрілянини звинуватили в тому, що сталося, гру Call of Duty і студію Blizzard

Видавця Call of Duty, компанію Activision Blizzard, а також власника Facebook та Instagram, корпорацію Meta, звинувачують у тому, що вони сприяли стрілянині в початковій школі у 2022 році. Родини жертв подали відповідний позов у другу річницю інциденту.

Позов, поданий у Каліфорнії, супроводжується додатковим позовом у Техасі, спрямованим проти компанії Daniel Defense, виробника гвинтівки типу AR-15, з якої стріляв нападник. Він убив 19 дітей і двох учителів. Документи свідчать, що Activision, Meta і Daniel Defense брали участь у "підготовці" стрільця до масових убивств.

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Activision і Meta є об'єктом позову за ту роль, яку, як стверджується в документах, вони відіграли у просуванні пістолета 18-річному Сальвадору Рамосу.

Постраждалі сім'ї представляє адвокат, який раніше уклав мирову угоду на суму 73 мільйони доларів з виробником іншої гвинтівки типу AR-15, яка була використана під час стрілянини в початковій школі Сенді Хук у 2012 році. Він назвав Daniel Defense "хижаком, який не може дістатися до здобичі без допомоги третіх сторін".

У позові стверджується, що Рамос купив пістолет за тиждень до стрілянини, всього через 23 хвилини після свого 18-річчя. Адвокат Джош Коскофф стверджує, що це сталося через кілька місяців після того, як він почав грати в Call of Duty: Modern Warfare, яка, за словами адвоката, почала спіраль одержимості підлітка зброєю. Пістолет, який Рамос врешті-решт придбав, DDM4 V7, був зображений на першій титульній сторінці Modern Warfare.

Протягом тижня після завантаження Modern Warfare 5 листопада 2021 року телефон стрільця свідчить про зростаючу одержимість зброєю та аксесуарами, пов'язаними з грою,

– каже Коскофф.

У позові також стверджується, що до грудня 2021 року Рамос вивчав діяльність компанії Daniel Defense, досліджував, які моделі він може використовувати, і зробив кілька постів в Instagram про зброю. У цьому процесі, стверджує Коскофф, підліток "став ціллю" Instagram, Activision і Daniel Defense.

"Цей триголовий монстр свідомо показав йому зброю, змусив його бачити в ній інструмент для подолання своїх проблем і навчив його користуватися нею", – каже Адвокат сімей жертв.

У цьому ланцюжку Instagram нібито створив "зв'язок" між стрільцем і виробником зброї, забезпечуючи рекламу та просування.

"Ніхто не використовував Instagram з цією метою більше, ніж Daniel Defense. Якщо Instagram може перешкодити людям публікувати фотографії своїх інтимних частин тіла, то він може перешкодити людям публікувати фотографії AR-15. І звісно, Instagram це не хвилює. Їм байдуже. Все, що їх хвилює — це залучення трафіку, привернення уваги та отримання прибутку від реклами", – додає Коскофф.

Компанія Activision опублікувала з цього приводу заяву, натякнувши, що справа зовсім не в їхній грі: "Стрілянина в Увальде була жахливою і нестерпною з усякого погляду, і ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім'ям і громадам, які все ще страждають від цього безглуздого акту насильства. Мільйони людей по всьому світу насолоджуються відеоіграми, не вдаючись до жахливих дій".

Асоціація розважального програмного забезпечення (ESA) також опублікувала заяву, в якій більш широко розглядається питання насильства у відеоіграх: "Ми засмучені та обурені безглуздими актами насильства. Водночас ми заперечуємо безпідставні звинувачення, що пов'язують ці трагедії з відеоіграми, які відволікають від зусиль, спрямованих на усунення корінних проблем і запобігання майбутнім трагедіям. Багато інших країн мають схожий рівень поширення відеоігор зі Сполученими Штатами, але не мають такого ж рівня насильства із застосуванням зброї".