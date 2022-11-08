Актор, який озвучив Кратоса, рахує дні до релізу God Of War Ragnarök кумедними відео

Актор Крістофера Джадж, який озвучив Кратоса з God Of War Ragnarök, не дозволяє фанатам сумувати напередодні виходу гри. Він щодня публікує кумедні відео з жартами з гри.

Актор використовує свій неймовірний голос, аби розповісти батькові жарти від Кратоса, ведучи зворотний відлік до офіційного релізу довгоочікуваної гри.

Також цікаво Життя після ядерної війни: найкращі ігри в постапокаліптичному світі

Кумедні відео від Крістофера Джаджа

Талановитий актор оживив головного героя серіалу в програмному перезавантаженні God of War 2018 року, а також озвучив Т'Чаллу, Чорну пантеру, у DLC Marvel Avengers' War for Wakanda.

Шанувальники з нетерпінням чекають продовження популярної гри від Santa Monica Studios, яке обіцяє завершити битву Кратоса та його сина проти скандинавських богів Тора та Одіна.

У Рагнарока були певні затримки, але актор Кратоса робить останні кілька днів очікування більш терпимими завдяки своїм неймовірному голосу та почуттю гумору.

Батьковими жартами, які розповідає сам Кратос, ділиться актором озвучування персонажа, поки він і фанати відраховують дні до виходу God of War Ragnarök 9 листопада.

Крістофер Джадж публікував короткі відео, на яких Кратос розказує батькові жарти на кшталт "Що їсть спринтер перед гонкою? Нічого. Вони постять".

Актор закінчує кожне відео хвилюючою заявою про те, скільки днів залишилося до очікуваного релізу гри. До слова, сьогодні саме останній день очікування.