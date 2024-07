Готуйтесь до масштабних перенесень, оскільки актори відеоігор оголошують страйк: у чому причина

Минуло вже чимало часу, відколи голівудські актори, сценаристи, режисери та інші працівники сфери кіно закінчили страйкувати, вимагаючи від студій, серед іншого, відмовитися від використання штучного інтелекту. Тепер естафету приймають актори, які беруть участь у розробці ігор. Це перший страйк в індустрії з 2017 року.

Що відбувається

Після багатомісячних переговорів з великими видавництвами та студіями щодо підвищення заробітної плати, покращення заходів безпеки та захисту від технологій штучного інтелекту, актори вийшли на пікет, оскільки не змогли домовитися. Вони не задоволені деякими умовами, які пропонують студії, а також бажають більших поступок, ніж ті, що вже були зроблені. Це може мати серйозні наслідки для розробки ігор, особливо для великих студій.

У вересні минулого року члени Гільдії кіноакторів (SAG-AFTRA) проголосували за проведення страйку, посилаючись на небажання великих ігрових компаній зрушити з мертвої точки питання обмежень на використання штучного інтелекту в розробці ігор. Якщо точніше, то актори хочуть більшої прозорості в тому, як їхня праця використовується в навчанні ШІ, а також не бажають, щоб їхні цифрові копії ставали власністю компаній з подальшим використанням їх у будь-яких іграх навіть без згоди.

Ми не збираємося погоджуватися на угоду, яка дозволяє компаніям зловживати штучним інтелектом на шкоду нашим учасникам. Коли ці компанії запропонують серйозну угоду, з якою наші учасники зможуть жити і працювати, ми будемо тут, готові до переговорів,

– заявила президентка SAG-AFTRA Фран Дрешер.

Варто зазначити, що актори кіно вже досягли своєї мети й більше не страйкують. Але приблизно 2600 акторів озвучення ігор та акторів захоплення руху досі працюють без відповідної угоди Interactive Media Agreement. Серед них такі таланти, як Трой Бейкер з The Last of Us, Дженніфер Хейл з Mass Effect і Метт Мерсер з The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"Індустрія відеоігор приносить мільярди доларів прибутку щороку. Рушійною силою цього успіху є творчі люди, які розробляють і створюють ігри. Це стосується і членів SAG-AFTRA, які оживляють пам'ятних і улюблених ігрових персонажів, і вони заслуговують і вимагають такого ж фундаментального захисту, як і виконавці в кіно, телебаченні, стрімінгу і музиці: справедливої компенсації та права на інформовану згоду на використання їхніх облич, голосів і тіл системами штучного інтелекту. Відверто кажучи, вражає, що ці студії відеоігор нічого не винесли з уроків минулого року. Члени [Гільдії] можуть і будуть виступати і вимагати справедливого і рівноправного ставлення до ШІ, і громадськість нас у цьому підтримує", – йдеться у заяві головного переговірника Дункана Крабтрі.

Страйк розпочався 26 липня. На сайті SAG-AFTRA є довгий список заборонених видів діяльності, серед яких спів, акторська гра, танці, зйомки, репетиції, прослуховування та інше.

Що кажуть студії

Компанії, що стоять з іншого боку ймовірної угоди, кажуть, що вони запропонували значні поступки в питанні генеративного штучного інтелекту, але SAG-AFTRA цього недостатньо. Такі розробники, як Epic Games, EA та Activision висловлюють розчарування через припинення процесу переговорів і початок страйку.

Одрі Кулінг, представниця виробників відеоігор, які беруть участь у переговорах, написала: "Ми розчаровані, що профспілка вирішила вийти з переговорів, коли ми були так близькі до угоди, і ми залишаємося готовими відновити переговори. Ми вже знайшли спільну мову щодо 24 з 25 пропозицій, включаючи історичне підвищення заробітної плати та додаткові положення про безпеку. Наша пропозиція безпосередньо реагує на занепокоєння SAG-AFTRA і розширює значущий захист ШІ, який включає вимогу згоди та справедливої компенсації для всіх виконавців, які працюють за IMA. Ці умови є одними з найсильніших в індустрії розваг".

Доля GTA VI

Наразі важко сказати, як довго це триватиме, але протестувальники вже заявили, що "GTA VI звільняється" від заборони на трудову діяльність під час страйку, хоча Take-Two входить до переліку залучених компаній. Так само заборона не буде поширена на будь-які ігри, які почали розроблятися до вересня 2023 року. Тому вони повинні вийти вчасно.