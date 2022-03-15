Акцент на україномовний контент: WePlay Esports зупиняє роботу над російськомовними проєктами

Компанія WePlay Esports зупиняє роботу над російськомовними трансляціями кіберспортивних заходів. У майбутньому вона планує робити акцент на розвитку україномовного контенту.

Відповідною заявою представники пресслужби WePlay Esports поділилися на своєму офіційному сайті. Також таку інформацію вони поширили у всіх своїх соцмережах.

Актуально Прислухалися до українців: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті змінили підзаголовок гри

WePlay Esports заморозила роботу над російськомовними проєктами

У вищезгаданій заяві представники WePlay Esports вказали, що прийняли таке рішення через повномасштабну війну Росії проти свободи та незалежності України. На їхню думку, в нинішній ситуації неприпустимо розвивати російськомовні проєкти та давати нові можливості для місцевого кіберспорту.

У майбутньому WePlay Esports планує робити акцент на виробництві та розвитку україномовного кіберспортивного контенту. Її представники хочуть, щоб їхній бізнес був спрямований на підтримку незалежної та унікальної української культури.

Додамо, що досвід роботи над україномовним контентом в компанії вже є, наприклад, трансляція WePlay AniMajor. Також вони вказали, що й надалі будуть працювати над проведенням кіберспортивних турнірів та студій аналітики англійською мовою.

Наостанок відзначимо, що компанія WePlay Esports раніше розірвала всі партнерські угоди з компаніями із Росії та підконтрольній їй Білорусі. Представники компанії вказали, що тепер на їхніх ефірах не можна побачити рекламу брендів такого походження.