State of Decay 3 раптово повернулася – розробники оголосили публічний альфа тест

Після тривалої паузи студія Undead Labs знову нагадала про State of Decay 3. Проєкт, анонсований ще у 2020 році, переходить до етапу публічного альфа-тестування, яке стартує вже цієї весни.

Розробники підтвердили, що гра переходить у фазу публічних альфа-тестів на сторінці франшизи State of Decay.

Дивіться також Eidos Montreal скасувала проєкт за сотні мільйонів доларів перед релізом: що сталося з Wildlands

Що відомо про альфу State of Decay 3 і що вона покаже?

Перші випробування State of Decay 3 заплановані вже на травень 2026 року. Охочі зможуть подати заявку через офіційний сайт проєкту.

Альфа-тест State of Decay 3 стартує у травні

Нагадаємо, вперше State of Decay 3 показали ще влітку 2020 року. Відтоді гра з'являлася в інформаційному просторі вкрай рідко – востаннє її демонстрували публіці у червні 2024-го. Попри це, на початку 2026 року керівник Xbox Game Studios Крейг Данкан запевняв, що розробка просувається стабільно.

Тепер ці слова отримали підтвердження. Як розповів арт-директор Undead Labs Брант Фіцджеральд, альфа-версія гри вже містить низку ключових елементів. Серед них:

кооперативний режим для чотирьох гравців,

активні бойові зіткнення,

оновлені підходи до будівництва бази та управління ресурсами.

За його словами, гра зосереджується на знайомому, але розширеному досвіді виживання: вилазки за припасами, боротьба із загрозами та постійне утримання балансу між ризиком і необхідністю вижити. Фіцджеральд у своєму зверненні фактично закликав гравців долучатися до тестування, якщо їм близька атмосфера виживання під час зомбі-апокаліпсису.

Про що буде State of Decay 3?

State of Decay 3, як і попередні частини, розвиває ідею відкритого світу після глобальної катастрофи. За сюжетом, людство вже багато років живе на межі зникнення після спалаху зомбі-вірусу. Загроза нікуди не зникла, а виживання невеликих спільнот напряму залежить від рішень гравця.

Попри вихід на етап тестування, точна дата релізу гри досі не оголошена. Відомо лише, що проєкт створюється для PC (через Steam і Microsoft Store), а також для консолей Xbox Series X і S.