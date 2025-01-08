Sega представила "геймплейний" трейлер Virtua Fighter 6, однак він не справжній

На виставці CES 2025 японський видавець і розробник Sega вперше продемонстрував концепцію геймплею нової гри серії Virtua Fighter, що стане першим повноцінним релізом франшизи за 19 років. Багатьох здивувала якість геймплею, непритаманна сучасним іграм і цьому знайшлося пояснення.

Нагадаємо, Virtua Fighter 6 (офіційна назва поки не підтверджена) була анонсована в грудні 2024 року під час церемонії The Game Awards, зазначає 24 Канал. На CES 2025 Sega представила 35-секундний ролик, у якому дві версії культового бійця серії, Акіри Юкі, змагаються в надзвичайно деталізованій арені.

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Реакція на показ і пояснення Sega

Журналісти IGN зазначили, що продемонстрований відеоролик виглядає приголомшливо: анімації Акіри вражають реалістичністю та плавністю, перевершуючи сучасні ігри жанру файтингів. Однак Sega уточнила, що відео є концептом, записаним на рушії гри, і не відображає реального ігрового процесу. Розробка проєкту ще не розпочалася.

Virtua Fighter 6 – дивіться відео:

Цей "несправжній" геймплей Virtua Fighter 6 викликав спогади про скандал з трейлером Killzone 2 на E3 2005 року, який також був записаний до початку повноцінної розробки. Однак, на відміну від Sony, Sega прозоро заявила про справжню природу відео.

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Хто розробляє гру та коли її чекати

Розробкою Virtua Fighter 6 займається японська студія Ryu Ga Gotoku Studio, відома своїми іграми серії Like a Dragon (у минулому Yakuza). Дата виходу та платформи, на яких з’явиться Virtua Fighter 6, поки що не повідомляються.