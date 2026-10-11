4A Games готує гучний старт – злито ціни та комплектації усіх видань Metro 2039

Фанати культової постапокаліптичної франшизи опинилися за крок від довгоочікуваної події. Українська студія 4A Games готується відкрити передзамовлення шутера Metro 2039 вже за кілька днів.

У мережі з'явилися ексклюзивні деталі про дати, ціни та комплектацію ігрових видань майбутнього шутера, інформує Dealabs.

Коли відкриють передзамовлення та що увійде у фізичні версії

Офіційні представники гри у соціальній мережі X оголосили, що передзамовлення розпочнуться у період з 12 по 18 жовтня 2026 року.

За даними авторитетних джерел, оформлення покупок стартує не пізніше середи, 14 жовтня 2026 року, хоча найбільш ймовірним днем називають вівторок, 13 жовтня. Розробники підготували три фізичні комплектації для консолей PlayStation 5, Xbox Series X та ПК.

За інформацією інсайдерів, гравці зможуть обрати серед кількох варіантів:

Day One Edition включає базову гру на диску для консолей та додатковий цифровий контент для тих, хто зробить передзамовлення.

включає базову гру на диску для консолей та додатковий цифровий контент для тих, хто зробить передзамовлення. Deluxe Edition пропонує гру у стильному картонному боксі, металевий кейс Steelbook, друкований артбук у твердій обкладинці, цифровий саундтрек та доступ до майбутнього сюжетного доповнення.

пропонує гру у стильному картонному боксі, металевий кейс Steelbook, друкований артбук у твердій обкладинці, цифровий саундтрек та доступ до майбутнього сюжетного доповнення. Сollector Edition стане справжньою окрасою колекції, адже містить повнорозмірну деталізовану репліку шолома бійця угруповання Спарта, створену за офіційною тривимірною моделлю з гри, а також увесь вміст видання Deluxe.

Варто врахувати важливу деталь для власників ПК: фізичні бокси для цієї платформи не міститимуть диска, всередині покупці знайдуть лише код для завантаження.

Щодо вартості, то Day One Edition обійдеться геймерам у 69,99 євро. За розширене видання Deluxe Edition покупцям доведеться віддати 109,99 євро. Найдорожчий колекційний набір з реальним шоломом оцінили у 299,99 євро.

Трейлер гри: дивіться відео

Нагадаємо, що події Metro 2039 розгорнуться навколо нового головного героя – повністю озвученого Незнайомця, який через роки повертається до московського метрополітену, щоб здолати тиранічний режим Новорейху.

Офіційний реліз гри запланували на 4 лютого 2027 року. Гра з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series X|S та PC.