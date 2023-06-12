Українські розробники анонсували SAND – амбітну відеогру з галицьким колоритом

В рамках PC Gaming Show було анонсовано гру від українських розробників зі студії Hologryph під назвою SAND, яка занурить гравців у цікавий пустельний сетинг планети Софія, якою колись правила Австро-Угорська імперія.

Цьогорічна презентація PC Gaming Show запам'ятається яскравим анонсом нової гри української студії Hologryph, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Волонтери PIN-UP Foundation виїхали на допомогу в Херсон

SAND – це амбітний бойовик у відкритому світі, в якому гравці будуть досліджувати занепалу планету Софія.

Події матимуть місце у 1910 році, в альтернативній версії історії, де людство підкорило космос завдяки відкриттю нових видів енергетичних ресурсів.

Австро-Угорська імперія стала лідером у колонізації інших планет, але таємнича екологічна катастрофа вразила планету Софія, змусивши її поселенців покинути колись прекрасний світ.

Залишилися тут лише найвідчайдушніші шукачі пригод, серед яких вихідці з Галичини.

Видовищний трейлер: відео

Створіть гігантських Трамплерів, щоб підкорити це вороже середовище, наповнене містичними аномаліями, монументами та іншими гравцями. Дізнайтеся, що сталося в цьому занепалому світі, яким колись правила Австро-Угорська імперія, – йдеться в описі проєкту.

Трамплер – це назва чудернацької машини з трейлера на якій в ньому пересуваються трійко шукачів пригод за розмовами про банош та холодне пиво.

За задумом розробників, колосальні механізми стануть основним транспортом та базою гравців, які зможуть підлаштовувати ці інженерні дива під свої потреби.

Слід зазначити, що дати чи бодай вікна релізу гри не повідомлено, однак зі старту у ній буде лише дві локалізації: українська та англійська.