Головний злодій 007 First Light завдячує образом американській суперзірці з українським корінням

Майбутня відеогра про Джеймса Бонда – 007 First Light, здивує геймерів образом антагоніста, при створенні якого розробники тісно співпрацювали з відомим співаком українського походження.

Не менш важливим, ніж сам "агент його величності" у будь-якій частині "бондіани" традиційно був головний лиходій. Саме тому в IO Interactive максимально серйозно підійшли до створення антагоніста для своєї дебютної гри про Бонда, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про головного злодія 007 First Light?

Головним злодієм проєкту стане такий собі Баума – "король піратів", який тримає в страху засноване ним же утопічне місто Алеф (Aleph), інформує IGN.

Серед особливостей персонажа: колоритна зовнішність з дредами, татуюваннями та золотими пальцями, якою той частково завдячує легендарному рок-музиканту Ленні Кравіцу.

Однак, не менш цікавим буде і характер лиходія. Розробники неодноразово наголошували, що Баума не буде злом у чистому вигляді, а скоріше виступить перед геймерами як людина "сірої моралі".

Ми хотіли чогось більшого, ніж просто одностороннього лиходія, ми хотіли додати харизми. У нього є більше граней, які можуть здивувати вас у сюжеті гри. Але вам доведеться зачекати, щоб побачити це,

– так про Бауму говорив генеральний директор і режисер 007 First Light Хакан Абрак у коментарі для IGN.

Як Ленні Кравіц допоміг розробникам?

Сформувати такий образ героя, IO Ineractive суттєво допоміг саме Ленні Кравіц, якого обрали актором, що втілить персонажа в грі.

Про це у інтерв'ю для Gamerant розповів один з продюсерів проєкту Теунс Сміт.

Зокрема, він заявив, що "мати добре сформованих та продуманих лиходіїв так само важливо, як і мати добре сформованого та продуманого головного героя" та пояснив як легендарний музикант був включений у творчий процес.

Що стосується Ленні Кравіца та створення цього персонажа Бауми, це також було надзвичайно захопливо. У нас була дуже гарна співпраця. Коли справа дійшла до дизайну персонажів та створення костюмів, ми фактично працювали усі разом: безпосередньо наш художник по персонажах та його команда, а також команда стилістів. Він справді сформував те, ким є цей персонаж, так само, як його формує його минуле, власна травма та те, через що він пройшов,

– говорить Сміт.

Як наголошує продюсер, кожна деталь в образі Бауми "обрана навмисно" аби розповісти якусь деталь про героя.

Я зустрічав людей, які схожі на цього персонажа. Я ріс на Багамах, а також у Нью-Йорку, і там були хлопці, які мали схожий вайб та займалися подібними речами на островах. Він цікавий хлопець,

– так говорив у коментарі про персонажа для тих же IGN сам Кравіц.

Звідки у Кравіца українське походження?

Приємно повернутися додому. Я багато років мріяв приїхати в Україну,

– такі слова прозвучали від музиканта на його першому концерті в Україні в 2008 році, повідомляє UaModna.

Дід Ленні народився у Києві та був українським ашкеназі (субетнічна група євреїв – 24 Канал), який транзитом через Багами опинився у Нью-Йорку.

Прізвище Кравіц – це американізований варіант українського прізвища Кравець, інформує Ukrainer.

З початку повномасштабного вторгнення РФ, Ленні Кравіц неодноразово висловлював підтримку Україні та навіть доєднався до ініціативи збору коштів #StandUpForUkraine.

Коли чекати на реліз 007 First Light?

Повертаючись у ігровий світ нагадаємо, що реліз довгоочікуваної 007 First Light заплановано на 27 травня 2026 року.

Проєкт вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Дещо пізніше гра також отримає версію для Nintendo Switch 2.