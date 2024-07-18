Apple дарує всім власникам PlayStation безплатний доступ до свого стримінгу: як отримати

Власники PlayStation можуть отримати безплатний доступ до стримінгового сервісу Apple TV+ на цілих три місяці. Умови дуже прості, а акція доступна в тому числі й в Україні.

Як отримати

Згідно з умовами, безплатний пробний період на три місяці надається власникам PlayStation 4 та PlayStation 5. Більш ранні версії консолі, на жаль, лишаються за бортом.

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Перш за все варто зазначити, що пропозиція доступна лише для нових передплатників Apple TV+. Тобто якщо підписуєтесь уперше, ви зможете отримати доступ до пробного періоду на три місяці. Але якщо користувач уже був підписником раніше, то ця акція не працюватиме.

Як варіант, хоч і дещо незручний, ви можете тимчасово припинити сплачувати за стару підписку, створити новий обліковий запис, підписатися, отримати три безплатні місяці, а після них повернутися на стару сторінку й продовжити платити за неї. Однак у такому випадку не забудьте вчасно відв'язати картку від нового облікового запису.

Згідно з правилами, власники PS5 і PS4 мають час до 22 вересня, щоб отримати тримісячний пробний період користування стрімінговим сервісом Apple. Доступний він у багатьох країнах і Україна серед них.

Вам потрібно мати обліковий запис Apple ID із зазначеним способом оплати, обліковий запис PlayStation Network, а підписку оформлювати прямо з консолі PlayStation у застосунку Apple TV.

Порядок дій для оформлення підписки:

Знайдіть додаток Apple TV у розділі "Телебачення та відео" на консолі PS4 або в Media Home на консолі PS5.

Завантажте та відкрийте програму Apple TV і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Увійдіть за допомогою поточного Apple ID або створіть новий.

Насолоджуйтесь 3-місячною розширеною пробною версією Apple TV+.

Після того, як спливе термін безплатної підписки, з вашої картки, прив'язаної до Apple ID, почнуть автоматично зніматися кошти за кожен наступний місяць користування. Тому якщо ви не захочете продовжувати підписку на Apple TV+, варто подбати про деактивацію акаунта.

Apple TV+ пропонує оригінальні серіали та фільми, серед яких популярна сьогодні "Темна матерія", "Фундація", "Таємниця бункера", "Тед Лассо", "Ранкове шоу", "Переповнена кімната" та багато інших. Тут є документальні фільми, дитячі розваги, комедії та спорт.