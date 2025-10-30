Новий евакуаційний шутер ARC Raiders підкорив Steam за кілька годин після виходу

Студія Embark, відома грою The Finals, випустила новий евакуаційний PvPvE-шутер ARC Raiders. Гра вийшла на ПК та консолях і вже в перші години після релізу продемонструвала вражаючі результати в Steam, зібравши тисячі гравців та позитивні відгуки.

Усього за кілька годин після релізу шутер зібрав у Steam понад 175 тисяч одночасних гравців, згідно з даними SteamDB. Водночас гравці залишили понад 2000 відгуків, 86% з яких є позитивними. Проєкт вийшов на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. На момент написання новини піковий онлайн гри становив 263270 гравців лише в Steam, розповідає 24 Канал.

Про що ARC Raiders?

Дія гри розгортається на Землі майбутнього, яку атакували таємничі механічні загарбники. Залишки людства змушені ховатися в підземних сховищах. Гравцям належить стати рейдерами – сміливцями, які виходять на поверхню для видобутку цінних ресурсів.

Вилазки можна здійснювати як поодинці, так і в команді до трьох осіб, борючись не лише з нескінченними машинами ARC, але й з іншими непередбачуваними гравцями-виживальниками.

Опис у Steam зазначає, що гравці зможуть створювати, ремонтувати та покращувати своє спорядження у безпеці майстерні, а потім вирушати у зруйнований, але все ще прекрасний світ на поверхні. Кожен сам вирішує, яким рейдером стати.

Трейлер ARC Raiders – дивіться відео:

На старті ARC Raiders пропонує чотири окремі мапи, дерево навичок із трьома гілками (виживання, рухливість, витривалість) та великий арсенал. Розробники планують регулярно оновлювати гру, додаючи нові локації, предмети та ворогів.