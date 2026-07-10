Assassin's Creed Black Flag Resynced б'є рекорди Steam, але розгнівала гравців

Оновлена версія легендарної гри про піратів Assassin's Creed Black Flag Resynced миттєво встановила новий рекорд у Steam, але так само швидко встигла розізлити гравців через мікротранзакції.

Проєкт миттєво встановив рекорд серії за кількістю одночасних гравців в Steam, проте тріумф супроводжується шквалом критики через технічні огріхи та агресивну монетизацію, повідомляє 24 Канал.

Стрімкий злет і "змішані" відгуки

Лише за кілька годин після релізу кількість активних користувачів Assassin's Creed Black Flag Resynced у Steam наблизилася до позначки у 100 000 осіб (99 451 гравець на момент написання матеріалу).

Це у кілька разів перевищує показники оригінальної гри 2013 року та навіть дає фору найновішій частині франшизи – Assassin's Creed Shadows, яка на піку зібрала лише 64 825 гравців, повідомляє SteamDB.

Попри такі вражаючі цифри, рейтинг оглядів гри на платформі Valve тримається на рівні "змішані", де лише 67% рецензій є позитивними. При цьому, сама гра вийшла вельми якісною, але розізлило геймерів зовсім інше.

Графіка у Black Flag Resynced – це просто дивовижне видовище порівняно з оригінальним релізом,

– відзначає одну з чеснот гри журналіст GameRant Джеймс Реткліфф.

Візуальне оновлення не змогло приховати технічні проблеми та "жадібність Ubisoft".

Трейлер гри: дивіться відео

Користувачі скаржаться на використання захисту Denuvo, який часто сповільнює роботу системи, та необхідність використання стороннього додатка Ubisoft Launcher.

Обурення викликало обмеження частоти кадрів у відеовставках: на максимальних налаштуваннях графіки кат-сцени відтворюються лише зі швидкістю 30 кадрів на секунду навіть на найпотужніших комп'ютерах.

Ще однією вагомою причиною критики стала цінова політика Ubisoft. Стандартна версія гри коштує 59,99 доларів (1 799 гривень у нас), а за Deluxe-видання просять 69,99 доларів (2 099 гривень). Щоправда парадокс у тому, що воно не містить повного каталогу додаткових матеріалів.

Окремо, Ubisoft виставила на продаж одразу 9 ігрових предметів і гравці швидко порахували, що їхня загальна вартість становить близько 90 доларів (2 541 гривню), себто більше ніж сама гра.

Слід також зазначити, що серед цих "додатків" не лише косметичні предмети, а й речі, що прямо впливають на ігровий процес, як от набір мап, що полегшує пошук скарбів.

Отож, поки що реліз гри не можна назвати ні однозначним успіхом, ані провалом, хоча їй і вдалося взяти Steam на абордаж.