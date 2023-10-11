Assassin's Creed Mirage: на які скіли варто звернути увагу на початку гри

Assassin's Creed Mirage просто рясніє різноманітними можливостями та навичками. Тож на початку гри вибір головних навичок може бути складним для багатьох гравців.

Навички не лише формують ваш прогрес, а й визначають вашу силу у величезному світі Assassin's Creed Mirage. Тож з їхньою ефективністю варто розібратися вже на самому старті.

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На які вміння варто звернути увагу

В Assassin's Creed Mirage навички розблоковуються не безкоштовно. Усі вони потребують спеціальних балів, щоб зібрати які необхідний час. Саме тому й варто уважно підійти до вибору таких навичок.

Це допоможе значно простіше пройти середню частину гри. Ось декілька навичок, на які варто звернути увагу з самого початку:

Auto-Collect – автоматично грабує ворога після прихованого вбивства.

– автоматично грабує ворога після прихованого вбивства. Elixir Pocket – збільшує загальну кількість еліксирів на 1.

– збільшує загальну кількість еліксирів на 1. Kick Back – удар у відповідь, одразу коли ви вдало парирували удар ворога.

– удар у відповідь, одразу коли ви вдало парирували удар ворога. Knife Recovery – відновлює кількість метальних ножів, коли проходите через тіла ворогів.

– відновлює кількість метальних ножів, коли проходите через тіла ворогів. Breakfall – перекидання під час стрибка з великої висоти, щоб зменшити завдану шкоду.

– перекидання під час стрибка з великої висоти, щоб зменшити завдану шкоду. Chain Assassination – дозволить вбити двох ворогів одночасно або кинути метальний ніж, якщо другий ворог далеко.

– дозволить вбити двох ворогів одночасно або кинути метальний ніж, якщо другий ворог далеко. Pathfinder – показує ключі, скрині чи секретні входи.

Трейлер гри Assassin's Creed Mirage: дивіться відео

Саме ці декілька навичок дозволять вам спростити прозодження гри з самого початку. Адже ранні етапи Assassin's Creed Mirage можуть видатися дещо складними, оскільки ви ще доволі слабкі, коли справа доходить до ближнього бою.

Більшу частину вашої ранньої гри ви будете витрачати на вбивство ворогів непомітно й з точністю. У таких випадках ці навички стануть у нагоді набагато більше, ніж інші.