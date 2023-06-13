Assassin's Creed Nexus поверне до пригод трьох легендарних персонажів

На Ubisoft Forward 2023 розробники оприлюднили більше деталей про майбутній гру у віртуальній реальності Assassin's Creed Nexus. Зокрема, до пригод повернуться три легендарні герої.

Офіційне оголошення про майбутню гру Assassin's Creed Nexus було ще у 2020 році. З тих пір мережа була переповнена численними чутками про VR-гру.

Також цікаво Віртуальний відпочинок: 5 відеоігор, що втамують жагу подорожей

Повернення легендарних асасінів

Попередні повідомлення передбачали, що Assassin's Creed Nexus стане своєрідною антологією з минулими іграми. Тепер гравці мають конкретне підтвердження того, що гра дозволить гравцям побачити очима деяких із найвидатніших героїв серії.

Новий трейлер Assassin's Creed Nexus продемонстрували під час Ubisoft Forward 2023. Він підтвердив, що дія гри відбуватиметься від першої особи та дозволить гравцям стрибати, крастися та вбивати ворогів на своєму шляху в кількох історичних місцях у ролі трьох улюблених асасінів.

Трейлер гри Assassin's Creed Nexus: дивіться відео

До трійки легендарних персонажів, за яких геймери зможуть пограти в Assassin's Creed Nexus, увійшли: