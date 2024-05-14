Розкрито назву й дату релізу гри Assassin's Creed, яка фігурувала під кодовим іменем Red

З 2022 року ми знаємо, що Ubisoft працює над грою у всесвіті Assassin's Creed, що занурить нас у феодальну Японію. Її робоче найменування всі ці роки було Red, а реальну назву, під якою гра стане відома на релізі, була розкрита лише вчора, разом із деякими цікавими деталями щодо дати, доступності, першого трейлера і навіть цін на можливого DLC.

Назва

Цю інформацію оприлюднила сама компанія Ubisoft. Наступна частина багаторічної ігрової епопеї називатиметься Assassin's Creed Shadows. На офіційній сторінці в соцмережі X з'явилося повідомлення про остаточне перейменування та короткий тизер із пісочним годинником.

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Судячи з усього, сам годинник є графічним елементом, накладеним на реальний відеоряд з японськими екстер'єрами. Він виглядає не таким реалістичним, як довколишні будинки. Хоча, знаючи, на що здатні сучасні генератори відео на основі штучного інтелекту, можна припустити, що загалом весь тизер був згенерований чимось на кшталт Sora від OpenAI.

Тизер Assassin's Creed Shadows: відео

Трейлер

Як можна побачити на маленькому екрані інсталяції, який мигає червоними діодами, тизер вийди вже завтра, 15 травня 2024 року. Повідомлення компанії наголошує: "Дивіться офіційний сінематик-трейлер під час світової прем'єри 15 травня о 9 ранку за тихоокеанським часом". В Україні в цей час буде 20:00.

Подивитися трейлер у момент виходу або після можна буде тут (не забудьте виставити нагадування):

Дата виходу

Наступна інформація надійшла від офіційного YouTube-каналу Ubisoft, який опублікував анонс, який ви можете бачити вище. В описі до нього спочатку була розлога інформація про трейлер, а також такі слова: "Доступно з 15 листопада 2024 року". І хоча компанія швидко прибрала це з опису, скриншоти лишилися в мережі.

Поки що зарано казати, чи це дійсно правдива дата виходу гри, але, ймовірно, завтра ми про це дізнаємося.

Доступність

Реліз Assassin's Creed Shadows ознаменує нову еру для франшизи, оскільки вона не вийде на консолях попереднього покоління.

Згідно з численними повідомленнями, в тому числі від відомого інсайдера Shinobi602, Assassin's Creed Shadows не вийде на PlayStation 4 або Xbox One. Це означає, що гра буде доступна лише на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Це вперше з моменту запуску цих консолей у 2013 році, коли останні ігри серії Assassin's Creed не будуть доступні на платформах.

Минулорічна Assassin's Creed Mirage вийшла на всіх платформах, окрім Nintendo Switch. Компанія раніше вже заявляла: "Починаючи з Assassin's Creed під кодовою назвою RED, ігри будуть створюватися спеціально для консолей поточного покоління. Додатковий час між ними дозволить командам розробників вдосконалити рушій Anvil, щоб забезпечити більш відшліфований ігровий процес".

Ціни

Один з датамайнерів (ті, хто вивчають код ігор і програм, тобто майнять дані) розкрив кілька подробиць про майбутній контент для Assassin's Creed Shadows, який нас чекає вже після її запуску, а також про ціни цих DLC. Про вартість самої оригінальної гри поки не кажуть нічого.

Людина під ніком @Ubisoft_Frax стверджує, що для Shadows вийде щонайменше два доповнення, ціна кожного з яких становитиме 25 доларів. Ви також зможете придбати сезонний пропуск за 40 доларів.