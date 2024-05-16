Відмічайте в календарі: вийшов трейлер Assassin's Creed Shadows, скриншоти та багато інформації

Днями Ubisoft нарешті розкрила релізну назву наступної частини Assassin's Creed, раніше відомої як "Codename: Red". Компанія випустила трейлер, скриншоти, деталі про сюжет, карту, персонажів, а також назвала точну дату виходу.

Як і обіцяла компанія, трейлер випустили ввечері 15 травня. У ньому ми побачили сінематик-сцени, які демонструють головних героїв та деякі натяки на сюжет. Однак, оскільки це лише кінематографічний ролик, ми не можемо дізнатися, як гра виглядатиме під час фактичного ігрового процесу, пише Games 24.

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Вийшов трейлер Assassin's Creed Shadows

Сюжет Shadows зосередиться на чоловікові-самураї, заснованому на реальній історичній постаті Ясуке, та жінці-ніндзя на ім'я Наое. На відміну від попередніх ігор Assassin's Creed з двома протагоністами, ці двоє працюватимуть зовсім по-різному: Наое полюбляє стелс і гаджети, тоді як Ясуке – діє відкрито і володіє важкою зброєю та бронею.

Трейлер Assassin's Creed Shadows: дивіться відео

Головні герої

Ось трохи більше подробиць про Ясуке та Наое від розробників, а також про те, як вони пов'язані між собою.

Ясуке . "Рішення включити в Assassins' Creed Shadows реальну історичну постать цієї епохи, яку можна грати, було двояким: Ubisoft у Квебеку хотіла включити самурая, а історія Ясуке була достатньо відкритою, щоб дозволити творчість. Навколо нього все ще існує безліч питань і спекуляцій. Однак захопливі факти не викликають сумнівів: будучи африканського походження, він прибув до Японії, поневолений португальцями. Він вражав своєю висотою, силою та розумом. Він служив під командуванням японського даймьо Ода Нобунага", – кажуть творці гри.

. "Рішення включити в Assassins' Creed Shadows реальну історичну постать цієї епохи, яку можна грати, було двояким: Ubisoft у Квебеку хотіла включити самурая, а історія Ясуке була достатньо відкритою, щоб дозволити творчість. Навколо нього все ще існує безліч питань і спекуляцій. Однак захопливі факти не викликають сумнівів: будучи африканського походження, він прибув до Японії, поневолений португальцями. Він вражав своєю висотою, силою та розумом. Він служив під командуванням японського даймьо Ода Нобунага", – кажуть творці гри. Наое. "На початку Assassin's Creed Shadows Наое – 17-річна дівчина з Іги, донька одного з найвідоміших ніндзя епохи, Фуджібаяші Нагато, який — попри обіцянку оберігати її — змушений тренувати, щоб вона стала йому рівнею в бою". Команда описує Наое як "рішучу, але співчутливу", здатну здолати будь-якого ворога, водночас виявляючи співчуття до жертв війни та корупції. "Оскільки її рідна провінція Іґа знаходиться на шляху завоювання Нобунаґи, вона на власні очі бачить руйнування, які може принести війна, і присягається використати свої навички, щоб допомогти своєму народу", – додають розробники Shadows.



Головні персонажі гри Ясуке та Наое / Фото Ubisoft

Гра зрештою об'єднує двох головних героїв. Вони починають як вороги, оскільки Ясуке перебуває в армії Нобунаги, який прагне об'єднати Японію і веде свою армію до провінції Іґа для участі у Другій війні Тенсьо-Іґа, тоді як батько Наое очолює опір значно більшому ворогу.

Обидва протагоністи знаходять один одного через Нобунагу, хоча, зі зрозумілих причин, їхні стосунки починаються не зовсім вдало. Ця пара надає гравцеві протилежні погляди на Нобунагу та засоби, які він використовував для досягнення своєї мети,

– розповіли творці гри в окремому ролику, де вони обговорили майбутній проєкт.

Розробники Assassin's Creed Shadows обговорюють нових протагоністів: відео англійською

Особливості

Різниця в їхньому соціальному статусі відображається на самому світі, який по-різному реагуватиме на гравця залежно від того, за кого він грає. Наое, наприклад, може представити себе селянкою і отримати відповідну реакцію, якщо, звісно, захоче, щоб її взагалі помітили. Ясуке, з іншого боку, походить з іншої землі, але його статус самурая викликає повагу в оточуючих, тому люди будуть кланятися йому на вулицях.

Різні характери Наое та Ясуке також призводять до того, що вони по-різному ставляться до інших персонажів. Творці кажуть, що через них можна буде "випробувати безліч стосунків".

Окрім структури з двома протагоністами (яка, до речі, схожа на те, що ми бачили в Assassin's Creed Syndicate), Ubisoft обіцяє, що Assassin's Creed Shadows включатиме нові функції, такі як зміна пір року та фокус на світлі і тіні під час гри , що забезпечуватиметься новою глобальною системою освітлення. Ви також зможете вибирати, за якого персонажа грати в більшості місій , хоча буде кілька сюжетних місій, спеціально прив'язаних до Ясуке або Наое.

, що забезпечуватиметься новою глобальною системою освітлення. Ви також , хоча буде кілька сюжетних місій, спеціально прив'язаних до Ясуке або Наое. У грі також з'являться об'єкти, що руйнуються, що буде особливо помітно, коли ви будете громити крамничку в ролі Ясуке.

Паркур також зазнає деяких змін, зокрема, з'явиться гак для гри за Наое. Його видно в трейлері.

Вибивання ворогів повертається, щоб ви могли зробити справжній пацифістський забіг.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

Загалом, Ubisoft обіцяє більш відкритий, нелінійний дизайн місій.

З менш позитивних новин, схоже, що Shadows може вимагати підключення до інтернету, але це поки що не на 100% підтверджено.

Карта

Ubisoft заявила, що карта Японії для Assassin's Creed Shadows "приблизно такого ж розміру", як і карта Єгипту в Assassin's Creed Origins 2017 року. Це дещо менше, ніж в Valhalla чи Odyssey, але все ще немало.

Карта буде меншою, але щільнішою, її буде цікаво досліджувати. Користувачі зможуть пройти все, що запропонує гра, не турбуючись про те, що доведеться витратити на неї сотні годин.

Дата виходу, ціни та комплектація

Студія підтвердила, що гра вийде 15 листопада на Xbox Series X/S, PlayStation 5 і ПК. Це буде перша гра за десятиліття, яку не випустять на Xbox One або PlayStation 4.

Перше глибоке занурення в ігровий процес Assassin's Creed: Shadows очікується на Ubisoft Forward 10 червня. Також практичні можливості будуть на фестивалі Summer Games Fest зі зняттям ембарго 12 червня.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

До придбання будуть доступні кілька комплектацій:

Стандартне видання (69,99 долара): базова гра та бонус за попереднє замовлення у вигляді квесту "Кинутий на поталу псам".

Gold Edition (109.99 долара): базова гра, квест "Кинутий на поталу псам", сезонний абонемент, ранній доступ за 3 дні до релізу.

Ultimate Edition (129,99 долара): базова гра, квест Throwed to the Dogs, сезонна перепустка, 3 дні раннього доступу та Ultimate Pack з наборами спорядження та зброї, очками навичок і фільтрами для фоторежиму.

Колекційне видання

Для гравців також буде доступне колекційне видання.

У центрі набору — неймовірна 40-сантиметрова статуетка Наое та Ясуке, розмальована вручну. Також ви знайдете ексклюзивний футляр зі сталі, колекційний артбук з приголомшливими літографіями, предмет під назвою "цуба" у натуральну величину й з підставкою для демонстрації, (спеціальний захист для руки, який використовувався в парі з катаною), розкішну карту світу та "ретельно виготовлений" японський настінний сувій розміром 70x30 сантиметрів.



Колекційне видання Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

Все це упаковано в коробку, яка сама по собі є предметом колекціонування.

Для справжнього фаната це варте того, щоб за нього заплатити 239,99 долара США. Це, мабуть, найбільше і найсміливіше колекційне видання в історії серії.

Над грою працювали українці

Assassin's Creed Shadows, яку очолює і розробляє Ubisoft Quebec, протягом багатьох років розробляли 15 інших студій.