Assassin’s Creed Shadows став другим найуспішнішим релізом у серії

Гра Assassin’s Creed Shadows, що вийшла 20 березня, стала другим найуспішнішим запуском в історії серії. За два дні після релізу проєкт залучив 2 мільйони гравців, перевершивши стартові показники Assassin’s Creed Origins та Assassin’s Creed Odyssey.

Ігрові ЗМІ зазначають, що Assassin’s Creed Shadows показав другий найвищий дохід від продажів у перший день після релізу, поступившись лише Assassin’s Creed Valhalla, розповідає 24 Канал. Крім того, гра встановила рекорд для Ubisoft за кількістю завантажень у PlayStation Store.

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За даними VGC, близько 27% активацій Assassin’s Creed Shadows припало на ПК (включаючи продажі та завантаження через підписку Ubisoft+). Значну роль у цьому відіграв Steam, до якого Ubisoft повернулася після кількох років відсутності.

Інсайдер Том Гендерсон (Tom Henderson) прогнозує, що найближчими днями Assassin’s Creed Shadows досягне позначки у 3 мільйони гравців, а до кінця першого місяця аудиторія перевищить 6 мільйонів осіб.

Для порівняння, Assassin’s Creed Odyssey залучила 430 тисяч гравців у перший день та 3,4 мільйона за місяць, а Assassin’s Creed Valhalla – 2,55 мільйона у перший день та 8 мільйонів за місяць.

Гра має обширний та деталізований відкритий світ, а нещодавно гравець виявив острів, населений виключно котиками . Він натхненний реальним островом у Японії на якому станом на 2023 рік залишалося 5 людей та близько 200 котів.

Assassin’s Creed Shadows одночасно вийшла на ПК (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X і S. Успішний реліз вже позитивно вплинув на акції Ubisoft.