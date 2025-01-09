Ubisoft знову переносить Assassin's Creed Shadows: гравцям доведеться почекати

Ubisoft оголосила про нове перенесення дати виходу гри Assassin's Creed Shadows. Спочатку реліз був запланований на 14 лютого 2025 року, але тепер гравцям доведеться зачекати ще кілька тижнів — до 20 березня 2025 року.

Це вже друге відтермінування проєкту: спочатку реліз мав відбутися в листопаді 2024 року, нагадує 24 Канал. Представники Ubisoft пояснюють, що додатковий час використають для доопрацювання гри, зокрема для врахування відгуків гравців та забезпечення високої якості продукту.

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Що відомо про гру

Assassin's Creed Shadows перенесе гравців у феодальну Японію, де вони зможуть взяти на себе роль шинобі-ассасина та самурая. Обіцянки захопливого відкритого світу, динамічних боїв та унікального сюжету продовжує підігрівати інтерес до проєкту, навіть попри затримки. Водночас геймери продовжують сперечатися щодо можливої якості гри. Багато хто висловлює скепсис.

На тлі фінансових труднощів Ubisoft, викликаних нижчими за очікувані продажами інших проєктів, таких як Star Wars Outlaws, та закриттям XDefiant, новини про перенесення Shadows викликали змішані реакції у спільноті. Однак компанія наголошує, що якість гри стоїть на першому місці.

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Ubisoft також поділилася, що додатковий час дозволить гравцям отримати справжнє задоволення з першого дня. Очікування стане трохи довшим, але, як зазначають розробники, це виправдано.