ASUS представила ювілейну консоль ROG Xbox Ally X20 з довгоочікуваними оновленнями

На виставці Computex 2026 компанія ASUS офіційно презентувала нову ітерацію своєї популярної портативної ігрової системи. Оновлена консоль ROG Xbox Ally X20 отримала низку технічних удосконалень, які роблять її одним із найпотужніших та найфункціональніших рішень на ринку портативного геймінгу.

Які оновлення отримала ROG Xbox Ally X20?

Бренд Republic of Gamers (ROG) святкує своє 20-річчя, і саме до цієї дати ASUS приурочила випуск оновленої версії свого портативного ігрового комп'ютера. Нова модель, що отримала назву ROG Xbox Ally X20, продовжує партнерство з ігровим підрозділом Microsoft і пропонує користувачам повністю перепроєктовану материнську плату, покращене керування та кардинально новий дисплей, пише видання Neowin.

Дивіться також Кіберспортивна платформа FACEIT боротиметься з читерством за допомогою ШІ від Google

Хоча за своєю архітектурою пристрій базується на попередній моделі Ally X, розробники внесли суттєві корективи у дизайн та ергономіку, включаючи напівпрозорий корпус, крізь який видно внутрішні компоненти з золотистими акцентами.

Найпомітнішою зміною став перехід на OLED-технологію. Новий дисплей має діагональ 18,8 сантиметра (7,4 дюйма), що трохи більше за 7-дюймові екрани попередніх версій. Панель Nebula HDR підтримує частоту оновлення 120 герц, має час відгуку 0,2 мілісекунди та пікову яскравість 1400 ніт. Завдяки сертифікації VESA DisplayHDR 1000 та повній підтримці Dolby Vision, зображення обіцяє бути надзвичайно контрастним і насиченим.

Хоча це було поширеним запитом з першого дня, ми хотіли дати гравцям дисплей, який був би справді орієнтований на геймінг, і після років досліджень та розробок ми отримали модель з усіма потрібними характеристиками,

– прокоментував офіційний представник компанії ASUS.

Окрім якості зображення, інженери подбали про комфорт використання у складних умовах освітлення. Спеціальне покриття Corning Gorilla Glass з технологією DXC дозволяє зменшити відблиски від зовнішніх джерел світла на 65 відсотків.

Цей дисплей Nebula HDR пропонує роздільну здатність Full HD із частотою оновлення 120 герців та підтримкою FreeSync Premium Pro — абсолютний must-have для будь-якого ігрового дисплея,

– додав представник компанії.

Інноваційне керування та апаратна начинка

Суттєвих змін зазнали й контролери пристрою. У моделі Ally X20 використали джойстики на основі технології TMR (тунельний магнітоопір). На відміну від стандартних рішень, такі стіки практично не схильні до дрейфу, забезпечують вищу точність введення та споживають значно менше енергії порівняно з магнітними датчиками Холла попередніх поколінь.

Ще однією цікавою деталлю став "трансформований" D-Pad. Користувач може легким рухом (підняттям та поворотом) перемикати його між класичним чотирипозиційним та восьмипозиційним режимами, що особливо актуально для файтингів.

Попри значні зовнішні та ергономічні зміни, внутрішня потужність залишилася на рівні попередньої флагманської моделі. Серцем консолі є чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme, який працює у парі з 24 гігабайтами оперативної пам'яті типу LPDDR5X та накопичувачем PCIe 4.0 NVMe ємністю 1 терабайт. Для кращого хвату задню панель пристрою оснастили гумовим покриттям, а кнопку Xbox тепер виконали у фірмовому зеленому кольорі.



ASUS ROG Xbox Ally X20 / Фото ASUS

Віртуальний екран

Цікавою особливістю ROG Xbox Ally X20 є те, що ASUS планує постачати консоль у комплекті з окулярами доповненої реальності ROG XREAL R1 Edition 20, пише GamesRadar. Ці окуляри здатні проєктувати перед очима користувача віртуальний екран діагоналлю 434,3 сантиметра (171 дюйм), що фактично дозволяє не обмежуватися розмірами вбудованого дисплея під час гри.

Дивіться також Valve підняла вартість Steam Deck на сотні доларів: скільки тепер коштує консоль

Ціни

Наразі компанія ще не оголосила остаточну вартість новинки, проте експерти прогнозують високу ціну. Враховуючи, що попередня модель Ally X коштувала 999,99 долара, а окуляри окремо продаються за 849,99 долара, загальна вартість комплекту може перевищити 2000 доларів.

Офіційний старт продажів заплановано на святковий період кінця 2026 року. Таким чином, ASUS створює преміальний продукт для колекціонерів та ентузіастів, які прагнуть отримати максимум від портативного геймінгу.