Гравець Baldur's Gate 3 втратив усі 80 годин своєї гри через баг

Багато ігор мають особливий режим, який випробовує ваші нерви на високому рівні складності. Він, як правило, дозволяє робити лише один файл збереження, який сам видаляється відразу ж після смерті вашого персонажа, змушуючи починати спочатку. І хоча втратити весь свій прогрес через випадково пропущений удар може бути сумно, ще більш сумною є втрата збереження через баг у грі.

Що сталося

Як розповів один із гравців Baldur's Gate 3, він втратив усе своє 80-годинне проходження в Режимі Честі через баг у діалогах. Він часто трапляється у різних гравців, але розробники досі його не виправили.

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Далі можуть бути спойлери до одного з можливих варіантів розвитку подій у Baldur's Gate 3.

Суть багу полягає в тому, що деякі фрази діалогу, серед яких потрібно вибрати одну, перекриваються текстом "Продовжити". Опції все ще присутні, але вони фактично заблоковані.

Коли гравець із ніком Daxtr0 наблизився до Імператора, щоб звільнити Орфея, він почав діалог, обравши репліку, яка вказувала на його "брехню та ілюзії". Після цієї відповіді ви все ще можете звільнити Орфея з астрального плану, спростувавши брехню Імператора. Однак вже після кількох здійснених виборів, які вели його бажаного фіналу, наступна опція діалогу була замінена на текст "Продовжити". Гравець натиснув на нього, думаючи, що це дозволить йому пройти далі по пунктах, але це була небажана для нього опція передачі Імператору трьох каменів, яка ховалася під кнопкою "Продовжити".

Після цього справи йдуть шкереберть. Імператор використовує камінь, щоб поглинути Орфея, що спонукає Лей'зель битися з персонажем гравця. Імператор тим часом зникає з місця подій, а натомість з'являється Netherbrain, головний антагоніст історії, який швидко перетворює персонажа на маленького кальмара. На жаль, це кінець гри для Daxtr0, його 80-годинна подорож у Режимі Честі на цьому закінчується.

Судячи з усього, існує обхідний шлях для цієї помилки. Коментатор на Reddit стверджує, що натиснувши пробіл на ПК, ви зможете пропустити діалог, який вже було показано. Після цього з'являться справжні опції діалогу, які фактично замінять опцію "Продовжити". На жаль, гравець, про якого йде мова, знав про це до того, як випадково зіткнувся з Netherbrain.