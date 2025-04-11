Larian Studios оголосила дату виходу останнього великого патчу для Baldur's Gate 3

Розробники з бельгійської студії Larian Studios підтвердили дату виходу восьмого великого оновлення для фентезійної рольової гри Baldur's Gate 3. Це оновлення стане останнім масштабним апдейтом для проєкту.

Про плани щодо восьмого патчу автори Baldur's Gate 3 повідомили ще восени минулого року. Наприкінці січня стартувало стрес-тестування, а повноцінний реліз був запланований на 2025 рік, повідомляє 24 Канал.

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Як стало відомо, оновлення вийде вже 15 квітня. До речі, цього ж дня Kingdom Come: Deliverance 2 отримає режим "хардкор".

16 квітня розробники відзначать реліз оновлення спеціальною трансляцією, під час якої протестують нові можливості патчу. До анонсу додається тизер-трейлер події.

Серед ключових нововведень восьмого патчу – підтримка кросплею між усіма платформами, фоторежим, а також 12 нових підкласів (по одному для кожного класу персонажів).

Крім того, у версії гри для Xbox Series S буде реалізовано функцію розділеного екрана в мультиплеєрі. Розробники також обіцяють низку виправлень та покращень, зокрема, щодо продуктивності.

Baldur's Gate 3 вийшла з дочасного доступу 3 серпня 2023 року для ПК (Steam, GOG), а згодом стала доступною на Mac, PS5, Xbox Series X та S. Тим часом студія Larian вже "повністю зосереджена" на створенні нової гри.