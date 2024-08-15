Baldur's Gate 3 стала другою грою в історії, яка удостоїлася престижної премії

Популярна RPG Baldur's Gate 3, від Larian Studios, поповнила свою колекцію ще однією престижною нагородою. Гра отримала премію "Г'юго", ставши лише другою відеогрою в історії, яка отримала цю найвищу нагороду в жанрах фентезі та наукової фантастики.

Через рік після офіційного релізу Baldur's Gate 3 продовжує збирати нагороди. Гра отримала престижну премію "Г'юго" – нагороду, яка з 1953 року присуджується за досягнення в жанрі наукової фантастики та фентезі. Ця нагорода вважається вершиною визнання в цих напрямках.

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Категорія "Найкраща гра або інтерактивний твір" повернулася до премії "Г'юго" у 2024 році, і Baldur's Gate 3 стала переможцем серед низки серйозних претендентів.

За категорію змагалися:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,

Alan Wake 2,

Star Wars Jedi: Survivor,

Chants of Sennaar,

Dredge.

Церемонія нагородження відбулася 11 серпня 2024 року. Під час урочистої промови співробітники Larian Studios на чолі зі Свеном Вінке відзначив складність та спільні зусилля, пов'язані з розробкою ігор.

, що першою грою, яка отримала цю нагороду, була Hades і сталося це в 2021 році.

Церемонію вручення премії Hugo Awards та сегмент нагородження за найкращу гру або інтерактивну функцію можна переглянути онлайн, а повний перелік номінантів та переможців доступний на офіційному веб-сайті Hugo Awards.

Колекція здобутків Baldur's Gate 3

До отримання премії Hugo Baldur's Gate 3 увійшла в історію, ставши першою грою, визнаною кращою за версією п'яти провідних нагород: