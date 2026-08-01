Історична знижка на легенду – Baldur's Gate 3 стала доступнішою, ніж будь-коли

Світ рольових ігор святкує – Baldur's Gate 3 отримала найбільшу знижку в історії. Чому вам варто поринути у світ вже культової RPG від Larian Studios – у матеріалі.

Студія Larian вирішила відзначити триріччя успіху своєї флагманської гри, зробивши її максимально доступною для нових гравців, які досі вагалися перед покупкою справжнього шедевра, інформує 24 Канал.

Історичний мінімум ціни

З моменту свого релізу Baldur's Gate 3 вкрай рідко брала участь у великих розпродажах.

Раніше максимальний дисконт сягав лише 20-25%, але цього тижня розробники встановили новий рекорд, знизивши ціну на 30% на більшості популярних платформ:

Steam – 629 гривень (замість 899 гривень);

GOG – 20 доларів 99 центів (замість 29 доларів 99 центів);

PlayStation Store – 1 609 гривень 30 копійок (замість 2 299 гривень).

Зберіть свій загін і зіткніться із загрозами, що несуть кінець світу, або знищте цей світ власними руками,

– прокоментували подію Larian Studios на офіційній сторінці гри в соціальній мережі X.

Попри те, що від релізу гри минуло вже три роки, Baldur's Gate 3 не втратила своєї актуальності та технічної досконалості.

Проєкт назавжди змінив жанр RPG, запропонувавши такий рівень свободи вибору та глибини наслідків, який досі не зміг перевершити жоден конкурент.

Трейлер гри: дивіться відео

Гра залишається надзвичайно живою за кількістю гравців, доводячи, що якісні однокористувацькі ігри мають колосальний потенціал навіть у добу панування сервісних моделей.

До прикладу журналістка видання gamesradar+ Анна Косельке розповіла, що провела в грі майже 2000 годин і вважає кожну витрачену копійку цілком виправданою.

Отож, поринути у пригоди за рекордно низькою ціною можна буде до 6 серпня.