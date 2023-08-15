У Baldur's Gate 3 знайшли баг, який позбавить вас луту, а ви навіть не помітите

Попри усі свої чесноти та заслуги Baldur's Gate 3 не є ідеальною, а отже також має баги, один з яких виявився напрочуд неприємним і може коштувати гравцям чималої кількості луту. Деталі – у матеріалі.

Як і в більшості RPG, лут та його пошуки у Baldur's Gate 3 є значною частиною ігрового процесу. Обшук мертвих ворогів, прихованих скринь та іншого дає гравцям шанс знайти краще спорядження чи кошти для подальшого покращення своїх персонажів.

Читайте також Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Ймовірна здобич варіюється від броні чи зброї до абсолютно непотрібних речей на кшталт черепів, однак ніколи не знаєш де саме знайдеш цікавий предмет. Щоправда, виявилося, що у цій системі є фатальна помилка.

Користувач Reddit під ніком jixxor опублікував цікаве відео, щоб попередити інших геймерів про неприємний недолік BG 3.

Мова про баг, який не дозволяє "луту" з'явитися у вікні, допоки гравець не здійснить з ним якихось маніпуляцій.

Отож, ви можете відкрити скриню і побачити, що вона нібито порожня, однак якщо покласти до неї якийсь предмет – магічним чином виявиться, що у ній насправді увесь цей час були й інші речі.

Дратівливий баг у BG 3: дивитися відео

Окрім того, Jixxor повідомив, що "найпростіший спосіб виявити це, утримуючи ALT перевіряти чи труп або скриня позначені як "порожні"".

Себто, якщо ви, утримуючи ALT, бачите надпис "Скриня" замість "Скриня – порожня" – всередині є здобич.

Отож, користуйтеся цим методом та будьте уважні, допоки розробники не виправлять цей неприємний баг.