Battlefield 2042 та eFootball 2022 на дні: опубліковано топ найкращих ігор 2021 року в Steam

15 грудня 2021 , 12:44
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Джерело:

SteamDB

Портал SteamDB склав топ найкращих ігор, які цьогоріч виходили в Steam. Цікаво, що Battlefield 2042 та eFootball 2022 не потрапили навіть у перші 10 тисяч проєктів.

Відомий портал SteamDB, який збирає статистику проєктів Steam, назвав топ найкращих ігор цього сервісу за версією його користувачів. А найцікавіше, що його представники врахували абсолютно всі проєкти, які виходили цьогоріч у Steam.

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Варто розпочати з того, що SteamDB для складання подібних топів використовує власний алгоритм розрахунку рейтингу відеогри. Він враховує не лише оцінки користувачів в Steam, але й загальну їхню кількість. Тобто на вершину їхнього топу не можуть заскочити відеоігри, які мають невелику кількість тільки позитивних відгуків.

Згідно з даними SteamDB, грою року в Steam став симулятор битв Totally Accurate Battle Simulator. На другу сходинку заскочив космічний симулятор Dyson Sphere Program, а от третьому місці опинилася музична гра Rhythm Doctor. У першу двадцятку також потрапили такі відомі проєкти: Cookie Clicker, Inscryption, Valheim, Psychonauts 2 та It Takes Two.

Рейтинг найкращих ігор Steam за версією користувачів: 

  1. Totally Accurate Battle Simulator – 96.33%
  2. Dyson Sphere Program – 96.10%
  3. Rhythm Doctor – 95.84%
  4. Firework – 95.78%
  5. Cookie Clicker – 95.67%
  6. The Room 4: Old Sins – 95.59%
  7. PowerWash Simulator – 95.20%
  8. Townscaper – 94.98%
  9. Tiny Bunny – 94.98%
  10. Before Your Eyes – 94.95%
  11. Word Game: Episode 0 – 94.95%
  12. Inscryption – 94.82%
  13. Valheim – 94.75%
  14. Dorfromantik – 94.73%
  15. Psychonauts 2 – 94.58%
  16. Clone Drone in the Danger Zone – 94.54%
  17. Webbed – 94.53%
  18. Touhou Mystia's Izakaya – 94.53%
  19. It Takes Two – 94.50%
  20. Aventura Copilului Albastru si Urat – 94.46%

Цікаво, що представники SteamDB вирішили окремо виділити дві відомі відеогри, які опинилися на дні цього топу. Згідно з їхніми даними, статус найгіршої гри року в Steam отримав симулятор футболу eFootball 2022, який знаходиться аж на 10351 місці. А от гра Battlefield 2042, яка також гучно провалилася на релізі, опинилася на 10234 сходинці. Наостанок варто відзначити, що з повною версією цього топу можна ознайомитися за цим посиланням.

Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – найкращої гри року за версією користувачів Steam: відео

 

Автор: Олег Шагалієв