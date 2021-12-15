Battlefield 2042 та eFootball 2022 на дні: опубліковано топ найкращих ігор 2021 року в Steam
Джерело:SteamDB
Портал SteamDB склав топ найкращих ігор, які цьогоріч виходили в Steam. Цікаво, що Battlefield 2042 та eFootball 2022 не потрапили навіть у перші 10 тисяч проєктів.
Відомий портал SteamDB, який збирає статистику проєктів Steam, назвав топ найкращих ігор цього сервісу за версією його користувачів. А найцікавіше, що його представники врахували абсолютно всі проєкти, які виходили цьогоріч у Steam.
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Варто розпочати з того, що SteamDB для складання подібних топів використовує власний алгоритм розрахунку рейтингу відеогри. Він враховує не лише оцінки користувачів в Steam, але й загальну їхню кількість. Тобто на вершину їхнього топу не можуть заскочити відеоігри, які мають невелику кількість тільки позитивних відгуків.
Згідно з даними SteamDB, грою року в Steam став симулятор битв Totally Accurate Battle Simulator. На другу сходинку заскочив космічний симулятор Dyson Sphere Program, а от третьому місці опинилася музична гра Rhythm Doctor. У першу двадцятку також потрапили такі відомі проєкти: Cookie Clicker, Inscryption, Valheim, Psychonauts 2 та It Takes Two.
Рейтинг найкращих ігор Steam за версією користувачів:
- Totally Accurate Battle Simulator – 96.33%
- Dyson Sphere Program – 96.10%
- Rhythm Doctor – 95.84%
- Firework – 95.78%
- Cookie Clicker – 95.67%
- The Room 4: Old Sins – 95.59%
- PowerWash Simulator – 95.20%
- Townscaper – 94.98%
- Tiny Bunny – 94.98%
- Before Your Eyes – 94.95%
- Word Game: Episode 0 – 94.95%
- Inscryption – 94.82%
- Valheim – 94.75%
- Dorfromantik – 94.73%
- Psychonauts 2 – 94.58%
- Clone Drone in the Danger Zone – 94.54%
- Webbed – 94.53%
- Touhou Mystia's Izakaya – 94.53%
- It Takes Two – 94.50%
- Aventura Copilului Albastru si Urat – 94.46%
Цікаво, що представники SteamDB вирішили окремо виділити дві відомі відеогри, які опинилися на дні цього топу. Згідно з їхніми даними, статус найгіршої гри року в Steam отримав симулятор футболу eFootball 2022, який знаходиться аж на 10351 місці. А от гра Battlefield 2042, яка також гучно провалилася на релізі, опинилася на 10234 сходинці. Наостанок варто відзначити, що з повною версією цього топу можна ознайомитися за цим посиланням.
Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – найкращої гри року за версією користувачів Steam: відео