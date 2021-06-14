Пилова буря, торнадо й технології майбутнього: перший геймплей Battlefield 2042 – відео

Студія DICE продемонструвала перший геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042. Щоправда, головними героями цього відео стали не бійці чи техніка, а природні катаклізми.

Кілька днів тому студія DICE анонсувала нову частину у дуже популярній серії Battlefield. Тоді геймерам показали кінематографічний трейлер, а також розповіли чимало цікавого про саму гру. Щоправда, один з найголовніших елементів будь-якої відеогри розробники вирішили показати не одразу.

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Напевно, зрозуміло, що йдеться про ігровий процес, який вперше показали саме під час вчорашньої презентації Xbox та Bethesda. Загалом геймери побачили геймплейні кадри з кількох локацій, але найбільше уваги приділили мапі Hourglass, яка знаходиться на території Катару. Розробники відзначили, що саме ці кадри були записані під час матчу на 128 гравців. Також вони додали, що це альфа-версія гри, тому деякі елементи ще можуть змінитися.

Спочатку геймерам показали класичний для серії Battlefield геймплей, а також різноманітну техніку та зброю з майбутнього. Щоправда, в один момент на своєрідну сцену вийшла пилова буря, яка серйозна вплинула на ігровий процес, а особливо на видимість. Далі бої перемістилися у місто, а вже там на шляху гравців встало ще одне руйнівне природнє явище – торнадо. Сховалися бійці в одній з багатоповерхівок, де геймерам також показали, як буде виглядати процес кастомізації зброї під час матчів.

Наступна демонстрація гри Battlefield 2042 має відбутися у межах конференції EA Play Live, яка запланована на 22 липня. Наостанок варто додати, що реліз Battlefield 2042 відбудеться 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.

Геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042 – відео