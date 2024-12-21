Bethesda здивує всіх анонсом ремейку культової гри – він відбудеться вже в січні

Авторитетний інсайдерський портал поділився даними про роботу Bethesda та студії Virtuos над неочікуваним ремейком однієї з найвідоміших ігор компанії.

Схоже, що 2025 рік розпочнеться дуже вдало для шанувальників творчості студії Bethesda та особливо франшизи The Elder Scrolls, інформує 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Цього разу не Skyrim

У своєму портфоліо, Тодд Говард та компанія мають чимало справді культових проєктів.

Однією з найвідоміших ігор студії є The Elder Scrolls IV: Oblivion і саме вона може отримати друге життя.

Як стверджують джерела порталу Insider Gaming, робота над ремейком проєкту йде повним ходом, а у Xbox серйозно розраховують офіційно анонсувати його вже на найближчому Xbox Direct, що пройде в січні 2025 року.

За чутками, розробкою оновленої гри займається студія Virtuos, але все проходить під контролем Bethesda. Окрім того, стверджується, що ремейк створюють на базі рушія Unreal Engine 5.

Insider Gaming просять сприймати цю інформацію з дрібкою скептицизму, оскільки не є остаточно впевненими в правдивості даних.