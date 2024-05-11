Bungie безкоштовно роздають в Steam одну з класичних відеоігор

На радість своїм шанувальникам студія Bungie оголосила про намір випустити на платформі Steam відому класичну трилогію і перша гра серії вже доступна безплатно у цифровому магазині Valve.

Bungie та Aleph One оголосили про перевипуск класичного шутера Marathon у Steam.

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Більшість геймерів знають Bungie як крутих розробників завдяки серіям Halo та Destiny.

Однак, саме Marathon, випущений у далекому 1994 році, був тим проєктом, що допоміг студії міцно стати на ноги та заявити про себе в індустрії.

У свій час цей шутер конкурував з такими легендами жанру як Doom і Wolfenstein, а отримав менше визнання лише через свою ексклюзивність для комп'ютерів Mac.

Схоже, що у Bungie вирішили виправити цю історичну несправедливість та оголосили про намір випустити усю трилогію з "косметичними" покращеннями у Steam, а перша частина уже доступна на платформі.

Трейлер гри – дивитися відео

Осучаснити Marathon було доручено Aleph One. Серед іншого гра отримала підтримку широкоекранного HUD, 3D-фільтрацію та перспективу, позиційне аудіо та 60+ FPS.

За бажання геймери також можуть грати в гру в її первозданному вигляді, вимкнувши ці функції.

Сюжет гра зберегла класичний – гравцю доручено відбиватися від прибульців на зорельоті UESC Marathon, але вони не єдина небезпека, адже ШІ також бореться за контроль над кораблем.