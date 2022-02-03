Білоруська гра про тверк підкорює мобільний ринок США: у неї вже понад 2 мільйони завантажень

Нещодавно білоруська студія FreePlay випустила мобільний проєкт під назвою Twerk Race 3D, який всього через кілька тижнів після релізу став лідером американського Google Play. Детальніше у матеріалі.

Мінська студія мобільних ігор FreePlay представила свій перший продукт 2022 року під назвою Twerk Race 3D.

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Всього через два тижні після релізу, проєкт став найбільш завантажуваною мобільною грою в Google Play на території США. Чудернацьку концепцію випробували вже понад 2 мільйони американських геймерів.

Очевидно, гравців приваблює кумедність та абсурдність геймплею. Річ у тому, що Twerk Race 3D – це раннер, в якому користувачеві необхідно спочатку якнайвдаліше пробігти своєрідну смугу перешкод по дорозі збираючи соковиті бургери, які потому допоможуть їм в поєдинку на танцмайданчику за, не багато не мало – титул чемпіона по тверку.

Скриншоти з Twerk Race 3D / зображення play.google.com

Примітною особливістю персонажів є неприродно великі сідниці, які до того ж ростуть пропорційно до набраних очок, що нараховуються за з'їдені під час забігу бургери.

Тверкінг – це весело. А гра, що з'єднує біг з перешкодами і тверкінг, ще веселіше!, – йдеться в описі проєкту на Google Play.

за підсумками минулого року мінська студія FreePlay зібрала 375 мільйонів завантажень власних проєктів.