Біокомп'ютер із клітинами мозку навчили грати в Doom

Компанія Cortical Labs разом із розробником Шоном Коулом успішно запустила штучний інтелект для гри в Doom на біокомп'ютері CL1. Ця система використовує живі клітини мозку для створення "рідких нейромереж".

Хоча поточна версія ще потребує вдосконалення, технологія демонструє можливість взаємодії біологічних структур із цифровим ігровим середовищем через спеціальну хмарну платформу, розповідає 24 Канал.

Як це взагалі працює?

Біокомп'ютер CL1 був представлений на початку 2025 року як платформа, спеціально розроблена для функціонування штучного інтелекту на основі біологічних клітин.

Для реалізації ігрового процесу в Doom нейромережа отримує візуальну інформацію безпосередньо з екрана, аналізує зображення та самостійно формує команди для керування героєм. Під час тестів система продемонструвала здатність пересуватися локаціями та ліквідовувати ворогів.

Біокомп'ютер грає в Doom – дивіться відео:

На даному етапі фахівці визнають, що дії ШІ мають дещо безсистемний характер і потребують доопрацювання. Для покращення гри планують запровадити механізм зворотного зв'язку, де успішні дії будуть супроводжуватися винагородою, а помилки – покаранням. Також розробники працюють над прискоренням передачі даних від гри до нейромережі.

Cortical Labs вже створила цілу мережу таких систем у хмарі, доступ до яких надається через API. Вихідний код, що дозволяє CL1 взаємодіяти з Doom, автори проєкту залишили у відкритому доступі для інших дослідників на GitHub.