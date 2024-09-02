Чекаєте Black Myth: Wukong на Xbox? Наберіться терпіння, оскільки є неприємні новини

Black Myth: Wukong отримав просто скажений успіх у перші години свого релізу, побивши рекорди одночасного онлайну, які утримувалися не один рік. Але гра чомусь не вийшла на Xbox, змусивши гравців хвилюватися. Тепер ми знаємо, чому так сталося.

Чому Black Myth: Wukong досі немає на Xbox

Перші чутки та припущення говорили про можливі складнощі з перенесенням гри на консоль від Microsoft. Користувачі в мережі обговорювали ймовірні баги, які могли спіткати проєкт, і необхідність їх виправити, щоб не розчарувати аудиторію, яка гратиме на Xbox. Але все виявилось геть інакше.

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За словами репортера Forbes Пола Тассі, Black Myth: Wukong насправді має ексклюзивну угоду з PlayStation.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило мені, що Black Myth: Wukong наразі не вийшла на Xbox через ексклюзивну угоду, а не через якусь технічну проблему,

– сказав Тассі.

Що цікаво, лише тиждень тому цей же журналіст повідомив, що гра не вийшла на Xbox через "технічні проблеми". Він засновував свої твердження на заявах розробників студії Game Science, яка створила гру Black Myth: Wukong. Розробники говорили, що вони "наразі оптимізують версію Xbox Series X/S" для досягнення стандартів якості, не згадуючи про жодні угоди з PlayStation.

Наразі ця інформація не була підтверджена ні розробником Game Science, ні Sony. Тож неможливо сказати, як довго проєкт лишатиметься ексклюзивом, якщо така угода дійсно існує. Як правило, це мінімум кілька місяців.