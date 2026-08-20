Сиквел Black Myth Wukong отримав великий геймплейний трейлер

Китайська студія Game Science офіційно презентувала перший 15-хвилинний геймплейний трейлер своєї нової гри Black Myth: Zhong Kui. Проєкт стане повноцінним продовженням хіта Black Myth: Wukong і запропонує гравцям абсолютно нового героя та свіжі механіки бою.

Повернення у світ китайських міфів

Розробники опублікували тривале відео саме 20 серпня, адже ця дата вже стала для китайської студії традиційним днем для щорічних анонсів, пише VGC. Нова гра буде класичним однокористувацьким рольовим бойовиком, сюжет якого розробники заснували на китайській фольклорній історії про вигнання зла Чжун Куєм.

Цього разу автори обіцяють зберегти улюблені елементи гравців і водночас додати свіжі ідеї.

Промо-матеріали, якими ми ділимося на такому ранньому етапі, природно, можуть відрізнятися від фінальної версії, адже дещо з того, що ми вивчаємо, все ще має експериментальний характер,

– прокоментував представник студії Game Science.

Епічні битви та магія стихій

Новий трейлер показує пригоди нового героя, який спочатку блукає узбережжям, а згодом будує пліт разом із загадковим старим. Проте їхні плани руйнує велетенська хвиля.

Далі нам демонструють вражаючу бойову систему, де герой захищає старого та б'ється з потворами за допомогою меча. Бої виглядають реалістично завдяки чистим анімаціям ухилень і парирувань.

Під час битв гравець може використовувати вогняні бомби та підсилювати свій меч вогнем або електрикою. У другій фазі битви з босом, який скидає свої крила, на допомогу герою приходить таємничий союзник із листя.

Наприкінці відео показують кадри, де герой грає на інструментах разом із гуртом скелетів і подорожує світом верхи на тварині, схожій на тигра. Примітно, що за весь трейлер не пролунало жодного слова.

Крім того, як ви могли зрозуміти з останнього геймплейного відео, ми сподіваємося зберегти багато речей, які сподобалися гравцям у попередній частині Black Myth, водночас активно досліджуючи унікальний ігровий процес, адаптований під нового головного героя, передові технічні можливості та інші підходи до оповіді,

– додав представник розробників.

Трейлер Black Myth: Zhong Kui: дивіться відео

Коли чекати на реліз

Наразі гра перебуває на ранній стадії розробки. Творці планують випустити проєкт на комп'ютерах і провідних консолях, але точної дати релізу чи навіть приблизного вікна виходу поки не називають. Вони прагнуть довести гру до ідеального стану, щоб вразити навіть найдосвідченіших колег.

Нагадаємо, першу частину серії розробники випустили у 2024 році, і гравці розкупили її накладом у 10 мільйонів копій лише за перші три дні.