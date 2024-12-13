Анонсовано нову частину однієї з кращих ігор в жанрі виживання – в ній буде кооперативний режим
На The Game Awards 2024, поміж анонсів важковаговиків індустрії, затесався трейлер продовження одного з кращих симуляторів виживання, в якому розробники обіцяють додати кооперативний режим.
Цьогорічна церемонія TGA стала справді крутою подією та подарувала шанувальникам віртуальних розваг чимало вражень, інформує 24 Канал.
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Виживати можна буде з друзями
The Long Dark по праву вважається одним з кращих симуляторів виживання, але мало хто з фанатів проєкту очікував на сиквел.
Разом з тим, саме це його анонс відбувся на The Game Awards 2024, де було презентовано трейлер нової частини гри під назвою Blackfrost: The Long Dark 2.
Відео зустрічає гравців мальовничими та водночас суворими, засніженими пейзажами та демонструє цікаве розмаїття локацій, серед яких є навіть атомна електростанція.
Видовищний ролик – дивіться відео
Схоже, що сиквел проєкту Hinterland Studio візьме все найкраще з оригіналу та зведе це в абсолют, а найважливішим нововведенням стане поява кооперативного режиму.
Окрім того, дія The Long Dark 2 відбуватиметься у занепалому, постапокаліптичному світі з технологіями "рівня 19 століття".
Створіть свого власного вижилого, налаштуйте його навички та здібності, збирайте шрами та історії й відчуйте життя вижилого в цьому прекрасному, але небезпечному світі,
– інтригують розробники.
Наразі приблизною датою релізу Blackfrost: The Long Dark 2 в ранньому доступі є 2026 рік.