Ентузіаст здолав усіх босів Elden Ring, жодного разу не використавши атаку

Креативний блогер та шанувальник проєктів FromSoftware вигадав абсурдний челендж – здолати усіх босів Elden Ring та його DLC, жодного разу не атакувавши, принаймні у звичний спосіб.

Шанувальники FromSoftware широко відомі тим, що полюбляють вигадувати собі додаткові умови для проходження проєктів студії, які чим раз, тим абсурдніші, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shumnut на YouTube.

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Здолав усіх без жодної атаки?

Як і кожна гра від FromSoftware, Elden Ring випробовує гравців на міцність величезною кількістю босфайтів.

Разом з виходом доповнення Shadow of the Erdtre, їхня кількість досягнула 207 одиниць і здолати бодай половину – це вже неабияке досягнення.

Одначе, блогер та стример під ніком Skumnut вигадав для себе новий челендж – перемогти всіх босів, не атакуючи їх власноруч і не використовуючи прикликань без крайньої на те потреби.

Допоміг геймеру в цьому нелегкому квесті комплект "колючої броні" (Briar Set), одягнувши який він міг просто врізатися в мобів, чинячи їм шкоду.

Виконання задуму зайняло в геймера понад 57 годин, а загинув він у своїх поневіряннях лише 65 разів. Усю цю пригоду блогер оформив в "коротеньке" 5-годинне відео.

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Хто знає, що ще вигадає Skumnut аби ускладнити собі життя.