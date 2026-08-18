Творці Blood of Dawnwalker розповіли про межі можливостей головного героя

Студія Rebel Wolves поділилася новими подробицями своєї дебютної рольової гри Blood of Dawnwalker. Розробники вирішили відмовитися від концепції всемогутнього головного героя, зробивши ставку на вразливість і реалістичні виклики для гравця у різні пори доби.

Денна слабкість та нічна могутність

Головний герой гри на ім'я Коен є гібридом людини та вампіра, що безпосередньо впливає на ігровий процес. Протягом світлового дня він фактично втрачає свої надприродні здібності, стаючи звичайною людиною, яку ворогам досить легко здолати. Це змушує гравців ретельно планувати свої дії залежно від положення сонця, пише GamesRadar.

Коли сонце сідає, Коен повертає свою вампірську подобу та отримує доступ до потужних сил. Такий контраст між денним та нічним геймплеєм лежить в основі філософії студії Rebel Wolves. Автори переконані, що занадто сильні персонажі шкодять розповіді, оскільки позбавляють гравця відчуття реальної небезпеки.

Удень він має певні сили, але його досить легко вбити. Це було важливо для нас, бо ми не хотіли створювати всемогутнього головного героя – це заважає розповідати історії,

– прокоментував директор Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич.

Бойова система та виклики для "легенд"

Бої в Blood of Dawnwalker суттєво відрізняються залежно від часу доби. Щоб вижити, гравцям доведеться опанувати складну систему спрямованого парування ударів.

Цікаво, що Конрад Томашкевич порівняв механіку парирування з відомою ритм-грою Guitar Hero, наголошуючи на важливості ідеального відчуття моменту під час сутички.

Ми хотіли когось, хто може отримати поранення, може померти, бо ці ставки справді важливі,

– заявив Конрад Томашкевич.

Гра пропонує гравцям високий рівень свободи: теоретично, фінального боса можна спробувати перемогти одразу після завершення прологу. Проте розробники попереджають, що таке досягнення під силу лише справжнім легендам. Без накопиченого досвіду та нічних переваг така битва стане випробуванням, де одна випадкова помилка призведе до миттєвої смерті персонажа.