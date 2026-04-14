Sony екранізує Bloodborne з "дорослим" рейтингом

На конференції CinemaCon 2026 представники Sony Pictures розкрили плани щодо створення повнометражного анімаційного фільму за мотивами Bloodborne. Проєкт обіцяє зберегти похмуру естетику та безкомпромісну жорстокість оригіналу, що стане новим кроком у розвитку кіноадаптацій відеоігор.

Яким буде втілення готичного горору Bloodborne на екрані?

Під час масштабної презентації у Лас-Вегасі компанія Sony Pictures офіційно підтвердила, що легендарна гра 2015 року випуску отримає власну екранізацію. Анімаційна стрічка Bloodborne розробляється з прицілом на дорослу аудиторію, про що свідчить присвоєний їй рейтинг R. Сенфорд Панітч, який очолює Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, підкреслив, що фільм буде максимально вірним духу першоджерела, не уникаючи кривавих сцен та моторошних образів, які зробили гру справжнім хітом, пише DotEsports.

Сюжет анімації перенесе глядачів у зловісне місто Ярнам, виконане у стилі вікторіанської готики. За історією, місто охопила дивна епідемія, яка перетворює мешканців на жахливих монстрів. Головний герой, мандрівник, який стає Мисливцем, змушений пробиватися крізь натовпи нічних кошмарів, аби розкрити таємниці цього проклятого місця.

Особливістю адаптації стане збереження атмосфери лавкрафтівського горору, де межа між реальністю та божевіллям постійно розмивається.

Хто стоятиме за виробництвом?

Ключовою фігурою у виробничому процесі став ірландський блогер та геймер Шон Маклафлін, відомий у мережі як Jacksepticeye, повідомляє GosuGamers. Він виступає одним із продюсерів фільму. Маклафлін, чия аудиторія налічує понад 48 мільйонів підписників, є палким шанувальником гри і неодноразово називав її своїм найулюбленішим проєктом за всю історію геймінгу.

У своєму зверненні до спільноти він запевнив, що докладе всіх зусиль, аби створити ідеальну адаптацію, розуміючи, наскільки високими є очікування фанатів, які роками чекали на будь-які новини про розвиток франшизи.

Над створенням стрічки працюватиме сильна команда, до якої увійшли PlayStation Productions та студія Lyrical Animation. Фінансову підтримку забезпечують Sony Pictures та материнська компанія анімаційної студії – Lyrical Media, додає IGN.

Sony розвиває свою медіаскладову

Цей анонс є частиною глобальної стратегії Sony щодо перетворення популярних ігрових світів на медіафраншизи. Останнім часом екранізації ігор, як-от Майнкрафт чи Супербрати Маріо, демонструють вражаючі касові збори.

Крім Bloodborne, у розробці перебувають фільми за мотивами Helldivers від режисера Джастіна Ліна та The Legend of Zelda, вихід якої заплановано на 2027 рік. Також відомо про майбутню екранізацію Elden Ring від режисера Алекса Гарланда та аніме-серіал за грою Sekiro: Shadows Die Twice, нагадує Variety.

Точна дата релізу анімаційної картини поки не розголошується.