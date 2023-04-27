На болотах справжня істерика: Brawl Stars заблокували для росіян і білорусів

Видавець мобільної гри Brawl Stars вирішив заблокувати її для країн з тоталітарними режимами. До списку, звісно ж, потрапили наші "любі" сусіди – Росія та Білорусь.

Крім цих двох держав, гра тепер також недоступна в Ірані, Північній Кореї, В'єтнамі та на Кубі. Але для нас найбільший інтерес становлять саме Росія та Білорусь, адже там таке рішення викликало справжню істерику, передає 24 Канал.

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Блокування Brawl Stars

Усе розпочалося у вівторок, 25 квітня. Тоді гра отримала чергове оновлення, після якого, як з'ясувалося, вона стала недоступною для геймерів з Росії та Білорусі.

При спробі зайти в гру жителі країн-агресорів отримують сповіщення, що це неможливо зробити з місця їхнього розташування. Звісно ж, найкрасивішим у цьому всьому є істерика росіян.

У країні-агресорці одразу ж почали скаржитися, буцімто прості геймери чи навіть діти не винні у війні. Були й вигуки на кшталт того, що ігри не мають нічого спільного з політикою. Якщо коротко, усе як завжди.

Щоб хоч якось розвеселити росіян, видавець гри компанія Supercell попередила, що в разі використання VPN, їхні облікові записи люб'язно забанять.

Ще більш курйозною ситуація стала, коли старше покоління росіян стало розбиратися, що ж це за гра. Вікіпедія в першому ж реченні розкриває всі карти: це мобільна гра в жанрі МОВА. Уявляєте собі, якою була реакція росіян на це слово?

Загалом респект Supercell. Якщо ви не знали, чим себе зайняти у вільний час, то радимо спробувати Brawl Stars. Гра на це заслуговує щонайменше за позицію видавця.