Новий вид туризму – британець злітав до Нью-Йорка за деталями для ПК і ще й зекономив

Чудернацька історія сталася з британським геймером, який вирушив у мандрівку до США аби вигідніше купити деталей до ПК і у висновку зекономив кругленьку суму.

Ціни на жорсткі диски змусили британця полетіти за ними до США, повідомляє Dexerto

Новий вид туризму від геймерів?

Користувач Reddit під ніком cgtechuk поділився на платформі надзвичайною розповіддю про свою подорож до Нью-Йорка, звідки він повернувся з багажем, вщерть заповненим SSD.

Ціни на комплектуючі у Британії, як зрештою і усюди, вийшли з-під контролю та за останні місяці підскочили на 40-50%.

Кмітливий молодик з "Туманного Альбіону" підрахував, що приїхати та особисто купити 10 дисків на 28 ТБ у "Великому яблуці" і повернутися на батьківщину вийде дешевше, ніж замовити їх вдома.

Ціллю подорожі він обрав магазини Best Buy та B&H, обидва з яких обмежують продаж п'ятьма дисками в одне замовлення. Турист оформив покупки онлайн і коли прибув до Нью-Йорка, то навіть трохи запараноїв чи не надурять його.

Врешті, в готельному номері він перевірив усі диски та заспокоївся, однак зрозумів, що зробив помилку.

Виявилося, що 10 дисків були помилкою,

– зізнався він.

Британець дійшов такого висновку через проблеми з упакуванням своїх "трофеїв" і поскаржився, що треба було зупинитися на 8 SSD.

Зрештою, техно-турист все ж спакував покупки та дістався додому, де підбив математичні підсумки подорожі.

Виявлося, що за ціни у 244 фунти стерлінгів на диск, та з урахуванням податку в 20% на ввезення, він все ще сумарно зекономив близько 2680 фунтів на усіх 10 одиницях товару.

