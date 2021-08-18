Бум світових рекордів: стрімерка випадково знайшла дуже корисний баг у грі Metal Gear Solid

Стрімерка випадково знайшла незвичайний баг у відеогрі Metal Gear Solid. Її знахідкою одразу ж зацікавилися спідраннери, які вже встигли оновити майже всі рекорди зі швидкісного проходження гри.

Відеогра Metal Gear Solid вийшла в 1998 році "з-під пера" Хідео Кодзіми. Гра отримала дуже схвальні відгуки від преси та геймерів, а також неодноразово потрапляла до різноманітних добірок найкращих відеоігор. А тому й недивно, що навіть зараз є гравці, які проходять таку класику.

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Саме до таких геймерів можна віднести й головну героїню цієї історії, яка проходила гру Metal Gear Solid на своїх стрімах. В один момент Boba дійшла до локації, де Снейку потрібно підійматися сходами, а також паралельно перестрілюватися зі своїми ворогами. Вона встала впритул до однієї двері, а потім відкрила меню, щоб змінити зброю.

Але, на жаль, її це не допомогло, бо ігрового персонажа вже почали розстрілювати. Щоправда, саме в цей момент екран потемнів, а Снейк якось опинився за цими дверима. Boba зраділа цьому, хоча й не зрозуміла, як саме це сталося. Загалом навряд чи вона тоді могла подумати, що знайшла баг, який дуже сподобається спідраннерам.

Баг, який знайшла Boba: відео

Її знахідка майже одразу "оживила" спільноту спідраннерів гри Metal Gear Solid, а кількість нових світових рекордів просто зашкалює (справжній бум). Геймери дізналися, що цей баг доволі просто повторити, а взагалі для цього потрібно: встати в правильну позицію, взяти пістолет SOCOM та потрапити під кулі ворогів. Спідраннери відзначають, що в такий момент хітбокс Снейка збільшується, а частина його моделі опиняється в іншій локації. Відеогра думає, що герой пройшов цей рівень, а тому переносить його одразу в нове місце.

Спідраннери виявили, що за допомогою цього багу можна зменшити час проходження гри одразу на 2 – 3 хвилини. А це дійсно немало, бо загалом вони витрачають до 40 хвилин на це (точний час залежить від категорії). Наостанок варто відзначити, що геймери вже навіть придумали назву для цього трюку – "Boba Skip".

Приклад "Boba Skip": відео