Легендарна Call of Duty повертається – цензор випадково злив перевидання культового шутера

Компанія Activision готує повернення одного з найвідоміших шутерів в історії відеоігор. Австралійський цензор видав майбутнє перевидання для сучасних консолей.

Гучний сюрприз для геймерів: фанати Call of Duty отримають ще один привід повернутися в одну з найкращих ігор серії, повідомляє Gamerant.

Повернення класики

Оригінальна Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 року випуску може вийти на PS5 та Xbox Series X|S.

Першими потенційне перевидання помітили в базі даних австралійської комісії з класифікації (Australian Classification Board). Регулятор видав грі рейтинг R18+, виробником вказали компанію Activision Publishing, а роком виробництва зазначили саме 2026 рік.

Попри те, що розробники поки утримуються від офіційних анонсів, подібний витік майже повністю копіює ситуацію з липневим релізом оригінальних частин Black Ops та Black Ops 2 для консолей PlayStation 4 та PlayStation 5.

Тоді видавець випустив прямі порти без гучних маркетингових кампаній чи глобальних графічних змін, зберігши сюжетну кампанію, мережевий режим і легендарний режим із зомбі. За аналітичними даними компанії Alinea Analytics, це принесло розробникам орієнтовно 435 мільйонів доларів доходу.

Оригінальна Modern Warfare 2, яку Infinity Ward випустила у листопаді 2009 року, має не менш культовий статус, тож Activision можуть бачити цьому досить легкий спосіб заробітку.

Хоча у 2020 році геймери вже отримали оновлену версію цієї гри під назвою Modern Warfare 2 Campaign Remastered, той реліз містив лише сюжетну кампанію з покращеною графікою, повністю ігноруючи мультиплеєр та спецоперації.

Трейлер минулого ремастера: дивіться відео

Цього ж разу, повноцінний порт може дозволити гравцям випробувати той самий хаотичний і драйвовий мультиплеєр у його оригінальному вигляді.