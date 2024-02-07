На новій мапі з Call of Duty помітили кумедну "великодку" на серіал Breaking Bad

Гравець Call of Duty: Modern Warfare 3 помітив кумедну деталь на новій змагальній карті, яка, схоже, є посиланням до відомої сцени з культового телесеріалу Breaking Bad.

На одній з нових багатокористувацьких карт для Call of Duty: Modern Warfare 3 помітили жартівливе посилання на популярний серіал.

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7 лютого разом з оновленням 2 сезону в грі з'явилися додаткові ігрові режими в Team Gun Game, Hordepoint LTM і Snipers Only та цілих три нові мапи для режиму 6v6 – Vista, Departures і Stash House.

Саме на останній з них, користувач Reddit під ніком sw3ar знайшов кумедну деталь, яка вочевидь є "великодкою" на відому сцену з серіалу Breaking Bad (Пуститися берега).

На даху будівлі можна побачити піцу, що відсилає нас до моменту, в якому Волтер Вайт випадково закидає піцу на дах свого будинку після суперечки з дружиною.

Великодка у Call of Duty / Фото з Reddit / Activision

Цікаво, що культова сцена стала наслідком сварки, пов'язаної з наркотиками, і саме заборонені речовини є лейтмотивом мапи Stash House, яка до того ж всіяна доларовими купюрами.

Сцена з серіалу – дивитися відео

Отож, розробники знайшли вельми доречну мапу та спосіб зробити реверанс до одного з найкращих серіалів в історії телебачення.