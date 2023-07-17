Чемпіона Формули-1 Ферстаппена зі скандалом дискваліфікували з віртуальних перегонів у iRacing

Дворазовий чемпіон світу з Формули-1 Макс Ферстаппен був дискваліфікований з нещодавньої серії віртуальних перегонів в грі iRacing, а все після "жахливої реакції" на інцидент на треку. Деталі – у матеріалі.

У Формулі-1 майстерність Ферстаппена є безперечною, але його жага до швидкості виходить за межі реальних треків, адже нідерландець затятий шанувальник віртуальних перегонів та у вільний час навіть бере участь у кіберспортивних змаганнях в грі iRacing.

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Схоже, що у віртуальному світі він стикається з більш жорсткою конкуренцією, ніж у Формулі-1.

Ферстаппен, який отримав поул-позицію на турнірі Golden Toast GP на трасі Спа-Франкоршам, опинився в епіцентрі скандалу на півдорозі тригодинної гонки GT3.

До фінішу залишалося трохи менше 2 годин, і Ферстаппен був у групі автомобілів, які наближалися до першого повороту.

Там німецький гонщик Свен-Оле Гаазе несподівано вдарив автівку Ферстаппена ззаду, через що той зіткнувся з машиною напарника по команді Діого Пінто.

Макс за грою в iRacing / Фото з RaceFans

У результаті обидва ненадовго втратили керування, однак змогли реабілітуватися.

Прийшовши в себе, Ферстаппен повернувся до гонки, кинувшись навздогін за тією ж групою гонщиків, і швидко стало ясно, що він жадає помсти.

Коментатор прямого ефіру помітив драматичний маневр Ферстаппена, сказавши:

Я думаю, Макс Ферстаппен робить заяву. Це буде негарно, зачекайте. Зачекайте-зачекайте, ось і воно.

Водночас Ферстаппен виїхав за межі траси, щоб наздогнати Гаазе, а потім, коли німець загальмував перед поворотом, чемпіон F1 на усіх парах протаранив свого суперника, після чого обоє врізалися у відбійники.

Уся ситуація: дивитися відео

За цей жахливий маневр, Ферстаппена було дискваліфіковано.

Цікаво, що вся ситуація стала наслідком недосконалості гри iRacing. Річ у тому, що раніше в гонці Гаазе трохи штовхнув Ферстаппена, однак нічого фатального.

Щоправда, тоді здалося, що Макс негайно відповів на цей випад, не давши Гаазе місця на наступному повороті.

Світло на все пролив повтор з автомобіля Ферстаппена, який показує, що водій насправді намагався триматися подалі, але не зміг через проблему мережевого коду гри, відому фанатам iRacing як "магнітні шини".

На жаль, Гаазе не знав про цей нюанс, що змусило його шукати реваншу на трасі, а далі сталося те, що сталося.