Чемпіонат світу з FIFA 23 закінчився неприємним скандалом, що коштував геймеру 150 тисяч доларів

Турнір FIFA eWorld Cup з FIFA 23 закінчився неприємною ситуацією, яка коштувала одному з кіберспортсменів перемоги та 150 тисяч доларів. Подробиці – у матеріалі.

У кіберспорті завжди присутня дрібка випадковості, однак одна справа коли це відносно контрольований процес, а зовсім інша, коли через баг гри кіберспортсмен програє фінал найважливішого турніру року, повідомляє 24 Канал.

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Саме така доля спіткала єгиптянина Марка "Mark11" Захарі, який нещодавно зустрівся у вирішальному поєдинку Чемпіонату світу з FIFA 23 з Мануелем "Bachoore" Бачуру.

В основний час напружене двоматчеве протистояння закінчилося з рахунком 3:3 і справа дійшла до серії пенальті.

Однак уже на початку "футбольної лотереї" для Mark11 все пішло шкереберть, адже на великому екрані арени раптово саме по собі ввімкнулося відображення контролера кіберспортсмена.

Це вбудована функція гри, яку іноді використовують стрімери задля того, аби глядачі могли бачити усі їх маніпуляції на геймпаді.

Приклад геймплею з ввімкненим відображенням геймпаду / Скриншот з YouTube

Однак в цьому випадку, це означало, що Бачуру чи його тренер можуть поглянути на екран для глядачів під час пенальті та побачити який саме удар готує Mark11.

Захарі почав сигналізувати технічним працівникам про цю проблему, однак ті вразили усіх повною бездіяльністю.

Серія продовжилася як нічого не бувало і в підсумку Марк програв її з рахунком 4:5.

Пізніше геймер розповів BBC Newsbeat, що ця ситуація сильно похитнула його психологічно.

Я не знав, що відчувати, бо це була надто важка ситуація, – сказав він.

Уся ситуація: дивитися відео

Хоча Марк вважає, що його опонент не шахраював та й сам переможець турніру сказав, що навіть нічого не підозрював, бо був сконцентрований на власному дисплеї, неприємний осад від програшу титулу та додаткових 150 тисяч доларів все одно залишився.

Водночас Мануель, який отримав звитягу та 300 тисяч вічнозелених, погоджується що, можливо, Марк "не був у кондиціях" через те, що відволікся, але сам він не несе за це відповідальності, тому святкує з чистим серцем.

Представники EA Sports ніяк не прокоментували інцидент, а у біографії Захарі у твітері з'явився титул "World Cup Top 2" та емоджі з застібнутим ротом, що натякає на те, що кіберспортсмену вочевидь заборонили розповідати більше про ситуацію.