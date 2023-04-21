Червоний Хрест запустив дивну ініціативу, покликану навчити геймерів правил війни

Міжнародний Червоний Хрест дав старт чудернацькій ініціативі у якій відомі стрімери спонукають геймерів грати в шутери, дотримуючись правил війни. Детальніше – у матеріалі.

Схоже, що у міжнародному комітеті Червоного Хреста вважають, що вони зробили все що могли аби допомогти постраждалим від війни, тож спрямували свою діяльність у світ віртуальний.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії, благодійна організація неодноразово зазнавала критики за свою бездіяльність та навіть потрапляла у гучні скандали, як от коли з'явилась інформація, що вони постачають гуманітарну допомогу окупантам у Маріуполі.

І ось з'явилось чергове підтвердження того, що Червоний Хрест тримає якусь дивну марку відірваності від проблем реального світу, адже тепер вони взялися вчити геймерів правилам війни.

Мова про ініціативу Play by the Rules, у рамках якої організація спонукає людей грати в шутери за правилами війни, адже за їх словами те "як ви граєте в FPS, матиме прямий вплив на реальний світ".

Щодня люди грають в ігри, події яких відбуваються в зонах озброєних конфліктів, сидячи на своїх диванах. Але зараз ці конфлікти поширені, як ніколи. І для людей, що страждають від їх наслідків, це не гра. Це руйнує життя та залишає міста спустошеними. Тому ми закликаємо вас грати в FPS за справжніми правилами війни, щоб показати усім, що навіть у війнах є правила – правила, які захищають людство на полях битв у реальному житті, – кажуть в організації.

Задля популяризації цього чудернацького задуму, ЧХ навіть завербував кількох популярних стрімерів, які спеціалізуються на різноманітних шутерах від Call of Duty до PUBG.

Тепер ці контент-мейкери на своїх трансляціях на Twitch старатимуться дотримуватися правил війни. Наприклад, не можна буде добивати ворогів, які знаходяться при смерті та не здатні відстрілюватись, а також заборонено стріляти по цивільних NPC чи будівлях.

Слід сказати, що й тут не обійшлося без фейлу, адже одна з ігор, де відбуватиметься промоція ініціативи, це Escape From Tarkov від російських розробників, які ще до повномасштабної війни неодноразово були спіймані на підтримці так званих "ДНР" та "ЛНР".

Ганчірка з символікою "ДНР" в офісі розробників Escape From Tarkov / Фото з Reddit

Геймерська спільнота відреагувала на задум Червоного Хреста у притаманній їй манері, вибухнувши мемами.

Один з найкумедніших мемів / Фото з телеграм-каналу "Український наступ"

Краще за створення мемів у цій ситуації буде лише зайвий раз нагадати своїм іноземним друзям, які бажають допомогти Україні та ЗСУ донатами, переказувати кошти на адресу перевірених фондів на кшталт Повернись Живим, Фонду Сергія Притули чи World Central Kitchen і утриматись від "викидання" грошей до Червоного Хреста.